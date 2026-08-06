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消委會．電鬚刨︱飛利浦一款逾$3000型號機身會入水 $189小米性價比高

社會
更新時間：13:35 2026-08-06 HKT
發佈時間：13:35 2026-08-06 HKT

消委會電鬚刨｜電鬚刨因操作方便且能有效減少刮傷皮膚風險，已成為不少男士每日不可或缺的貼身理容產品。市面上許多款式更支援乾濕兩用，用家不論在乾爽肌膚上或淋浴時配合剃鬚泡沫使用皆可。下文為您精心整理消委會電鬚刨評測結果，即睇電鬚刨比較、電鬚刨推薦及清潔保養貼士！

9款電鬚刨樣本規格與刀頭設計

一款逾$3000飛利浦鬚刨最不耐用

測試涵蓋9款本港有售的電鬚刨型號，售價介乎$189至$3,998，分別是樣本#1 飛利浦 Philips Series 7000 S7887/58；樣本#2 百靈 Braun Series 9 Pro+ 9615s；樣本#3 飛利浦 Philips Series 3000X X3052/00；樣本#4 百靈 Braun Series 8 8617s；樣本#5 飛利浦 Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/06；樣本#6 百靈 Braun Series 3+ 3040s；樣本#7 百靈 Braun Series 6 62-G1200si；樣本#8 百靈 Braun Series 5 52-B1200si；樣本#9 小米 Xiaomi S301。

當中ICRT總評最高分為飛利浦 Philips Series 7000 S7887/58（$2,398），獲4.5分，其餘均為4分。小米 Xiaomi S301（$189）的剃鬚效果分數最低，只有3.5分，其餘均為4至4.5分。耐用程度及製造工藝上，飛利浦 Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/06（$3,298），以及百靈 Braun Series 6 62-G1200si（$1,298）都只得2分。

除了樣本#2配備4個刀頭外，其餘8款樣本均採用3刀頭設計。刀頭結構方面，樣本#1、#3、#5及#9採用圓形旋轉式刀頭，另外5款則為條形往復式刀頭。一般而言，刀頭數量愈多，接觸皮膚面積愈大，貼面效果亦更佳。所有樣本均設有浮動式刀頭設計，能緊貼面部輪廓。其中樣本#2及#4更配備刀頭鎖定功能，有助固定角度以加強特定位置的剃鬚效果。在材質方面，樣本#9是唯一採用陶瓷刀頭且無配置修剪器的型號；其餘樣本則採用不銹鋼刀頭，並附設內置或可拆式修剪器，便於修剪鬢角及造型。

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消委會測試9款本港有售的電鬚刨型號，售價介乎$189至$3,998。
消委會測試9款本港有售的電鬚刨型號，售價介乎$189至$3,998。

防水防塵表現與配件配置差異

清潔與防水設計是選購時的重要考慮。樣本#1配備無線自動清洗座，每次剃鬚後可自動清除刀頭上的鬚屑，但需定期更換專用清潔液。其餘樣本則需手動清洗。在防水表現上，除樣本#9外，所有型號均為乾濕兩用（Wet & Dry）設計，可於淋浴時配合剃鬚泡沫使用。而樣本#9僅為可水洗（Washable）設計，只有刀頭可直接沖洗，機身及充電接點不宜沾濕。在配件方面，樣本#1隨附旅行盒、充電座、內置彈出式修剪器及可拆式修鬚造型刀頭，配件最為齊全。相反，樣本#3配置最簡約，僅提供刀網保護蓋及USB充電線。消費者宜按實際需要選購配件，避免為不常用功能增加額外開支。

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剃鬚貼面效果與專家實試評估

小米剃鬚效果稍遜

測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，並由歐洲實驗室主要參考 IEC 60335-2-23 及 IEC 60529 等國際標準進行。評審邀請了3位專家評審員進行實試，為減低個人習慣影響，評審員於測試前先進行2星期適應。測試期間，評審員每3日以2款樣本分別剃除左右兩邊鬍鬚並評分，同時利用數碼毛髮分析儀，量度剃鬚前後的鬚根數量及長度變化。結果顯示，各樣本的剃鬚表現評分介乎3.5分至4.5分，其中樣本#1及#3表現較佳。樣本#9因儀器顯示其剃鬚後鬚根減幅較少，且評審員認為其剃鬚效果稍遜，故僅獲得3.5分。

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電鬚刨試驗結果及樣本資料。消委會圖片
電鬚刨試驗結果及樣本資料。消委會圖片
電鬚刨試驗結果及樣本資料。消委會圖片
電鬚刨試驗結果及樣本資料。消委會圖片

剃鬚舒適度與使用便利程度

在每隔3日剃鬚1次的模擬測試下（此時鬍鬚較長、較粗及濃密），全部樣本的整體舒適度表現均理想，獲得4分或以上，其中樣本#1至#3、#6及#9表現較突出，獲得4.5分。此外，實驗室亦評估了各樣本的使用方便程度，包括剃鬚操控、更換刀頭、清洗收納及電量顯示等。測試顯示，樣本#4及#5的流線形機身把持舒適，且電量顯示清晰，操作最為方便。相比之下，樣本#3、#6及#9因未提供旅行盒或收藏袋，#3未附送小刷子，而#9的刀頭邊緣鬚碎較難清洗，令評分受影響；其中樣本#3更因刀頭面積較細、浮動幅度小，清理難剃部位時表現較遜，整體方便程度評分較低。

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電池續航力與應急快充表現

在電池續航力方面，各樣本充滿電後的可使用時間介乎1小時15分鐘至2小時20分鐘，當中以樣本#4的續航力最強，能減少日常充電頻率，而樣本#8的續航時間則最短。在快速充電表現方面，所有樣本在電量耗盡時，只需充電5分鐘即可提供至少3分鐘的使用時間。其中，樣本#7及#8的應急表現最優秀，快充5分鐘後可使用超過16分鐘。至於充滿電所需的時間，大部分型號約需1小時，惟獨樣本#9需要接近2小時才可完全充滿。

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5年模擬耐用測試與機身防護

Braun Series 6 62-G1200si 不耐跌

為評估電鬚刨的長期運作質素，實驗室進行了模擬約5年日常使用的耐用測試（累計進行1,800次操作）。結果顯示，所有樣本在測試後均能維持正常運作，無出現重大故障，僅個別樣本運作時的噪音稍大，刀網順滑度微跌。然而，在嚴格的機身防護測試中，部分樣本表現有待改善：樣本#5於耐浸測試後出現機身入水情況（幸僅限於防水層外，晾乾後可繼續操作）；而樣本#7在從80厘米高處跌落石質地面的跌落測試後，其刀頭出現損壞以致無法運作，須更換刀頭後才能恢復使用。因此，這2款樣本在防護項目的得分較低，僅獲2分。

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實驗室利用儀器模擬日常使用電鬚刨的情況，進行耐用測試。消委會圖片
實驗室利用儀器模擬日常使用電鬚刨的情況，進行耐用測試。消委會圖片

電鬚刨保養與日常清潔貼士

除了樣本#9僅提供1年保用外，其餘8款樣本均設有2年保用。要延長電鬚刨的壽命，每次剃鬚後應即時清除刀頭及刀網上的鬚屑，避免污垢積聚而影響馬達運作。用家宜定期使用清潔刷清理，並按說明書指示添加適量潤滑油，保持刀片運作暢順。此外，根據使用說明，樣本#2、#4、#6至#8建議每18個月更換一次刀頭及刀網；而樣本#1、#3、#5及#9則建議每2年更換一次。配備自動清洗座的樣本#1，其專用清潔液（6盒裝售價為$300）亦需定期更換，廠商建議最長更換周期約為3個月。消費者在選購時，應將這些約$119至$620不等的耗材保養成本納入考慮。

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安全選購與使用注意事項

消費者選購電鬚刨時，應根據預算、喜好及所需配件進行比較，並留意耗材價格。在使用及清潔時，必須留意以下安全要點：充電期間切勿進行濕剃，以免發生觸電危險；切勿用水沖洗無標示可水洗的型號；即使是防水型號，清洗時亦應避免弄濕充電接口，並於洗後抹乾。若發現驅動器的橡膠墊或橡膠膜老化、破損，應即時安排維修，以防水分及鬚屑進入機身。若要處理較長鬍鬚，可先以修剪器修短再用刀頭剃淨，並定期為刀頭和修剪器上潤滑油以減低磨損。

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