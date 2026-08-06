流感︱關日華：感染惡化速度最快一天內可轉為重症  若持續高燒要立即求診

本港正值流感季節，衞生署衞生防護中心日前公布，一名七歲男童感染甲型流感死亡，是本港今年首宗兒童因感染流感而不幸離世的個案。亞洲兒童傳染病學會會長關日華表示，近期流行的H3流感病毒感染個案有惡化速度變快的趨勢，最快可於一天內轉為重症。他提醒家長切勿掉以輕心，若發現兒童出現持續高燒或神智改變等徵狀，應立即求醫，及做好個人防護措施。

對於坊間疑惑為何部分患者接種流感疫苗後仍會出現重症，關日華今（8月6日）在電台節目強調，市民不應因此忽視疫苗的重要性。他指出個別重症個案的出現可能有兩個原因，分別是可能患者距離接種疫苗的時間已較長，體內的抗體水平跌至較低位；以及病者本身可能患有未被發現的先天性免疫系統問題，導致即使接種疫苗，仍會出現重症。

若出現持續高燒等病徵要立即就醫

關日華特別指出，近期觀察到感染H3流感的個案中，部分患者病情惡化得十分快速，血壓降低及全身器官發炎，尤其是腦部感染的情況。他認為專家需要進一步分析病毒本身是否出現了基因變異，抗原飄移或轉移，導致現有抗體的保護力減弱。

他警告，病毒變化可能在患者體內引發急性反應，即醫學上俗稱的「細胞因子風暴」（Cytokine storm）。當免疫系統反應過於強烈時，會反過來攻擊自身器官，引致心臟、肝臟或腦部等不同器官發炎，導致血壓驟降。他強調：「如果治療不及時，病情可以快至在一天之內轉到很差，很差的地步。」

他又指出，近期因感染流感、新冠及呼吸道合胞病毒的兒童入院數字增加，重症亦較多。強烈呼籲家長，若發現小朋友出現流感症狀，第一時間不應只是做快速測試，而是要密切觀察是否出現持續高燒、神智改變（如反應遲緩）、無法進食及沒有小便等危險病徵，一旦出現上述情況，必須立即帶兒童求醫接受評估及治療。

及早治能大大提高拯救患者機會

關日華稱，若能及早發現「細胞因子風暴」的先兆並及早使用免疫治療，將能大大提高拯救患者的機會。最後，他再次呼籲未接種流感疫苗的市民及家長，應盡快帶同子女前往接種，及做好個人防護措施。

相關新聞：

甲流︱7歲男童染甲型流感離世 為今年首宗兒童流感死亡個案

流感︱孔繁毅：兒童和長者感染宗數呈上升趨勢 是否達高峰仍待觀察