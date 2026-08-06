天文台｜今日天晴 日間酷熱 市區最高氣溫約33度

廣東沿岸風勢微弱，天色普遍晴朗。而位於海南島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。在上午七時，熱帶風暴鯨魚集結在馬尼拉以北約340公里，預料向東南偏東移動，時速約15公里，橫過呂宋並逐漸減弱。 同時，強颱風白海豚集結在沖繩島以東約610公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過日本以南海域。

本港地區今日天氣預測，天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。吹微風。

展望未來數日大致天晴，天氣持續酷熱。明日及週末期間部分地區極端酷熱，但局部地區有驟雨。

分區氣溫

九天天氣預報

廣東沿岸今明兩日風勢微弱，天色大致良好，天氣持續酷熱。同時，位於海南島附近的低壓區會為該區帶來不穩定天氣。而熱帶氣旋鯨魚會在今日橫過呂宋並逐漸減弱。此外，熱帶氣旋白海豚會在未來一兩日橫過琉球群島及移向東海，隨後有較大機會於華東一帶轉向偏北方向移動，但路徑仍存在變數。受白海豚的外圍下沉氣流影響，週末至下週初華南天色普遍晴朗，日間極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。預料一股西南氣流會在下週中期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。