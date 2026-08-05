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港韓第三屆聯合法律工作坊今舉行 林定國：深化兩地爭議解決合作 發掘互惠共贏機遇

社會
更新時間：20:01 2026-08-05 HKT
發佈時間：20:01 2026-08-05 HKT

律政司與韓國法務部合辦的「第三屆聯合法律工作坊」今天（5日）在香港舉行，吸引超過170人參與。律政司司長林定國表示，繼過去兩屆工作坊分別於香港及首爾成功舉行後，今年活動重返香港，充分顯示雙方夥伴關係持續深化，合作歷久彌新。

兩地貿易額達3140億 爭議解決服務是經貿基石

林定國在工作坊開始前，與韓國法務部國際法務課長金玟貞（Ms Min Jung Kim）及其團隊會面，就未來合作機遇及兩地法律業界的最新發展進行交流。他指出，今年工作坊主要從香港與韓國的視角，深入探討仲裁與調解的最新發展。

韓國去年是香港第七大貿易夥伴，兩地全年商品貿易總額高達3,140億港元。林定國表示，隨着雙方商業聯繫日益緊密，市場對具公信力、高效率及便利的法律和爭議解決服務需求不斷提升。他強調，在全球市場日趨複雜的環境下，此服務正是支撐雙邊經貿合作、保障企業及持份者利益的重要基石。

林定國續指，爭議解決是商業活動不可或缺的一環，香港在這方面一直保持領先並持續創新。律政司去年已成立仲裁法律改革工作小組，全面檢視《仲裁條例》是否需要修訂，確保香港仲裁制度繼續走在世界前列。在調解方面，政府亦將於短期內提出《調解條例》修訂，以落實調解監管制度工作小組的建議。

邀請韓方出席「香港法律周2026」跨地域知識交流

除了共同舉辦法律工作坊為兩地業界搭建交流平台外，林定國表示，律政司會定期邀請韓國講者及業界人士參與香港每年一度的旗艦盛事「香港法律周」；同時，香港法律專業人士亦積極參與韓國舉辦的「Seoul ADR Festival」等重要爭議解決活動，分享包括人工智能應用於仲裁等新興議題的最新見解。他認為，這種跨地域的知識交流對促進東亞地區法律及爭議解決制度發展具有重要意義。

林定國相信兩地在能力建設、知識交流，以及推動更多韓國企業採用香港爭議解決服務等方面仍有廣闊合作空間。他並藉此邀請韓國朋友出席將於今年11月2日至6日舉辦的「香港法律周2026」，期待與韓方攜手發掘更多合作機遇，實現互惠共贏。

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