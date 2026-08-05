Fun Coffee騙局｜吳傑莊偕苦主揭集團設「上下線」傳銷套路 做任務吸引投資 有群組共損失逾1400萬

聲稱總部位處越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」，被揭發以投資咖啡生意為名，實質涉及虛擬貨幣投資騙局。警方截至周一（3日）接獲225宗舉報，涉款高達9,400萬元。立法會議員吳傑莊於今日（5日）下午聯同約50名「Fun Coffee」投資騙案苦主召開記者會，有苦主表指集團設「上下線」傳銷制度，推薦新人可獲分成，直接介紹20人更可獲100美元獎金。三個苦主群共涉910人，一個苦主群中的50人共損失逾1,400萬港元。吳傑莊更估計實際受影響人數可能逾千，呼籲未報案的受害人盡快與警方聯絡。

公司設「上下線」傳銷制度 聲稱三年內上市

記者會上三名苦主代表親述墮入騙局經過。騙徒早於去年7月起透過社區網絡滲透，以拍攝宣傳短片及參與體育活動為名接觸市民，活動結束後向參與者發放400元酬勞，初步建立健康品牌形象。其後苦主被加入通訊群組，騙徒開始講述公司發展藍圖，聲稱三年內上市，並誘導下載「Fun Coffee」應用程式參與「做任務」，以少量獎金引誘投資者嚐甜頭。集團更舉辦大型晚宴及馬拉松等活動，更邀請藝人阮兆祥擔任主持，營造品牌實力雄厚的假象，令參與者逐步放下戒心。

誘導苦主下載應用程式「做任務」

隨着信任建立，平台開始推出「團購任務」及高息回報計劃，聲稱公司接獲大量AI機械人及咖啡機訂單，利潤會「益會員」，並以「錢公司大把」、「賺硬」等說詞說服會員加碼投資，後期更以「限量任務」營造搶手錯覺。集團同時設有「上下線」傳銷制度，推薦新人可獲分成，直接介紹20人更可獲100美元獎金，藉此迅速擴大受害人數目。

「做任務」獎勵現金 營造短期回報假象

苦主群甲代表A小姐表示，集團以現金獎勵新人「做任務」，營造短期回報假象，令越來越多人投入資金，她的團隊約700人，當中約50人投資並損失約1,400萬港元。

苦主群乙代表B小姐指，她獲邀前往新加坡參加交流會，會上公司宣稱三年內上市，並提及今年7月將拓展內地市場，騙徒持續游說會員投入資金及完成應用程式內的任務。直至7月25日，她發現平台無法再提取金錢，項目負責人隨即失聯，始驚覺受騙。她的團隊共110人，損失約250萬港元。

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有苦主借貸及投入多年積蓄 共約60萬元

苦主群丙代表C先生指出，其團隊共100人，損失約700萬港元。他透露，自己借貸及動用多年積蓄投入平台，共約60萬港元。至7月28日平台突然關閉，資金全數無法提取，現時面臨信用卡及借貸追數壓力。他亦反映不少長者將全副身家投入，血本無歸，生活亦成問題。

吳傑莊料受騙人數或逾千

吳傑莊表示，其辦事處已協助苦主收集數據，並進行數字資產溯源，期望鎖定涉案首腦。他建議政府研究優化機制，當監管機構發現可疑交易時，可同步凍結相關資產及虛擬貨幣，增加事後追回款項的機會，同時期望與澳門、新加坡等地執法部門合作，緝拿幕後主腦。他估計實際受影響人數可能逾千，呼籲未報案的受害人盡快與警方聯絡。

提醒市民警惕高回報投資：冇咁大隻蛤乸隨街跳

吳傑莊強烈提醒市民，騙徒利用「正能量」包裝，以健康活動作掩飾，任何標榜「高回報」及「投資做任務」的活動均需高度警惕，直言「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，建議投資前應選擇持牌機構，避免墮入騙局。

記者、攝影：葉芷均