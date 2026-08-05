Fun Coffee養生咖啡涉跨國龐氏騙局 吳傑莊接逾30苦主求助 有苦主損失達5000萬

近日，聲稱總部位處越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」以「養生咖啡」為綽頭，吸引投資者參與加密貨幣交易，被揭發涉及跨國龐氏騙局。選委界立法會議員吳傑莊今早(5日)在電台節目表示，其團隊近期陸續接觸約三十多位苦主，年齡層分佈極廣，由三十多歲的年輕人至退休長者均有，損失金額由數十萬至高達五千萬港元不等。吳傑莊正聯同「民間反詐騙大聯盟」為苦主提供技術與搜證支援，並呼籲市民在面對「私人投資」及非持牌機構時，務必保持高度警惕。

社區滲透一整年 養生咖啡與高額回報成誘餌

吳傑莊透過，有關騙案早於一年前的七月份已在社區悄然展開。騙徒最初並非以「投資」為名目，要求參與者進行體育運動並拍攝短片，承諾每人每條短片可獲得四百港元收入，牽頭招攬十人的組長可獲得三千港元獎金，使個人收入可達七至八千港元。這種透過地區網絡的滲透方式令參加者沒有介心，後來又有見面會、馬拉松後才正式推出所謂的投資任務，誘騙市民投入資金。

受害人在初期往往半信半疑，但騙徒利用「層壓式」與「龐氏騙局」手法，由小頭目對受害者進行重複性的疲勞轟炸及「保證不輸」的口頭擔保。當受害者初期成功提領數十元回報甚至取回本金後，便會徹底放下戒備，繼而連本帶利注入更多資金，最終泥足深陷。

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免費外地奢華體驗 摧毀小投資者理智

吳傑莊又指，有個案受害者曾被邀請前往新加坡，親身參與當地的門市開張儀式及多達數百人的大型聚餐，這種「放長線釣大魚」的奢華款待，令本來半信半疑的市民逐漸喪失理智。吳傑莊提醒，此類「私人投資」（Private Investment）既非上市公司，亦非債務公司，一般小投資者極難掌握其背後風險。他建議，非專業投資者應只參與持牌機構的投資項目，切勿因一時的利益誘惑而打開心防。

民間大聯盟技術索源 冀跨國執法打擊幕後黑手

由於騙徒要求苦主下載名為「Coffee App」的程式，並指示他們使用一個在香港並未取得牌照、但在國際上規模龐大的加密貨幣交易所進行出入金，「民間反詐騙大聯盟」的技術支援團隊亦正透過加密貨幣的交易地址嘗試進行檢測與溯源。警方近日已迅速展開行動並拘捕相關人士，吳傑莊期望能進一步與澳門、越南、新加坡等多地執法部門展開跨國合作，將幕後黑手繩之於法。

