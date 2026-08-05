3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑

外公帶同2名年幼外孫女及外傭在西環堅尼地城泳池外過馬路時衝紅燈，遭電車撞倒後其中3歲女童被捲車底身亡。曾當選最佳車長的51歲電車司機經審訊後被裁定不小心駕駛罪成，被判入獄4星期。他不服定罪及刑罰提上訴，案件今於高等法院開庭處理，惟他因申請法援失敗而放棄上訴，暫委法官王詩麗遂駁回其上訴申請，下令他即時服刑。

被告李要東，被控於2024年8月15日在西環德輔道西（東行）近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，不小心駕駛展示號碼38的電車。案情指，案發當日早上約10時40分，被告駕駛電車在該路段行駛，當時有雨，道路及電車軌道濕滑。男子袁盧海一手抱3歲外孫女，另一手牽着另一名6歲外孫女，而外傭亦同行，4人衝紅燈橫過馬路時被電車撞上。事件導致3歲外孫女身亡，其餘3人身體擦傷。

李要東兩年前駕駛的電車於堅尼地城泳池外撞捲衝紅燈女童，事後被裁定不小心駕駛罪成判囚4周。

案件編號：HCMA15/2026

法庭記者：劉曉曦