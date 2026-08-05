私隱公署：假冒電子簽證網站肆虐 6個已轉介執法部門

私隱專員公署於過去三個月，接獲16宗查詢或投訴，涉及市民向懷疑假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付費用，當局已將6個虛假網站轉交執法機構跟進。

私隱公署接獲有關偽冒簽證網站投訴。資料圖片

鍾麗玲籲市民提防AI偽造網站 勿輕信搜尋結果

私隱專員鍾麗玲今早（5日）在商台節目表示，騙徒利用AI技術偽造網站，令市民分辨難度大增。她提醒，搜尋結果置頂網頁未必是官方渠道，應經相關國家或地區駐港總領事館或代表機構網站提供的連結進入申請平台。網上辦理簽證時，務必檢查完整網址是否包含「gov.」字樣，而非「.com」或「.org」等一般機構格式，同時核對有否拼寫錯誤或多餘字母、數字。

鍾麗玲強調，電子簽證涉申請人及親友大量敏感個人資料，搜尋平台有責任將詐騙網站下架。她呼籲市民若收到不明來電、電郵或短訊要求額外資料，務必提高警覺、小心應對。