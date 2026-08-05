熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果

位於呂宋以西的熱帶氣旋今早（5日）已增強為熱帶風暴，並命名為「鯨魚」。在上午8時，熱帶風暴鯨魚集結在馬尼拉之西北約370公里，預料移動緩慢，在呂宋附近的南海中部徘徊。

熱帶氣旋之間 將產生相互作用

另一邊廂，強颱風白海豚亦在今早進入天文台責任範圍，首張路徑圖亦出爐。白海豚上午8時，集結在沖繩島以東約1090公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過日本以南海域。

「鯨魚」早上距港七百多公里

鯨魚現時距離本港七百多公里。天文台表示，按照現時預測，鯨魚會在今日於呂宋附近的南海中部徘徊，與本港保持約700公里或以上的距離，對本港直接威脅不大。隨着白海豚繼續西移，鯨魚會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱。除非鯨魚採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。天文台預料本港未來數日天氣酷熱，呼籲市民留意身體狀況，慎防中暑。

根據天文台路徑預測，鯨魚會在白海豚的影響下，今明兩日向東移動，至明日下午，會減弱為低壓區。

在「藤原效應」下，當兩個熱帶氣旋相距約1000公里內，會產生相互作用。其中如有一方明顯較強，會將較弱的一方吸收。