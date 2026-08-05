票尾經濟︱啟德零售館盛事效應 曼城對國際米蘭賽事近12萬人次到訪 有商戶業績增五倍

啟德體育園盛事一浪接一浪，成功帶動啟德零售館人流及零售表現持續暢旺，香港足球盛會「曼城對國際米蘭」賽事日，便錄得近12萬人次到訪。零售館商戶盼政府繼續舉辦更多盛事，有體育用品店指，盛事期間業績較平日增長達五倍，亦有餐廳負責人指演唱會帶動生意的效果最顯著。啟德體育園有限公司零售總經理黃皓筠表示，未來會加強向旅客宣傳零售館內的票尾優惠。

5個入場觀眾1個零售館買球衣

黃皓筠表示，於曼城對國際米蘭賽事日，每5個入場觀眾，估計就有1個在零售館購買球衣，認為足球盛事的球迷消費產出力很高。她又指，零售館希望將整個盛事體驗拉長，例如球迷可提早來零售館吃東西、買球衣等，將整個體驗拉長到一整天。零售館有推出票尾優惠，觀眾可憑票在商場內指定商店取得消費優惠。

她續指，目前已有超過40個商戶參與票尾優惠計劃，為加強向旅客宣傳，零售館未來會透過多個渠道推廣票尾優惠，包括在購票通知裏添加優惠詳情，以及與內地旅遊巴公司合作宣傳，讓旅客在出發前已得知相關優惠。

票尾優惠其中一個項目，是零售館推出的行李寄存服務，顧客憑指定活動門票，以及當日消費滿指定金額即可免費寄存行李。黃皓筠透露，原先設定的消費門檻為600元，但實際使用該服務的顧客，每張單平均消費超過2,000元，消費類別涵蓋零售、美妝及玩具等，反映配套措施可推動消費。

手持票尾進店 專程來消費

零售館內的餐飲商戶敏華冰廳負責人林浩成表示，盛事對餐廳生意有明顯幫助，盛事期間餐廳業績較平日增長五成以上，各類盛事中以演唱會的帶動效果最為顯著，尤其是舉辦知名歌手的演唱會時，內地觀眾特別多。

餐廳有提供票尾優惠，林浩成指，總體來說，活動人流越大，使用票尾優惠的人就越多。他觀察到有些顧客一進店就手持票尾，明顯是專程來消費的，認為票尾優惠有效帶動生意。

體育用品店聚星動力副總經理高鶴透露，今次足球盛會期間店舖業績較平日增長約五倍。她表示，當球隊來港時，店舖會特別提取香港的城市文化元素設計限定產品。除此之外，也舉辦不少特別活動，包括球星見面會等，「我們希望球迷過來不僅僅是看一場90分鐘的比賽，而是可以全方位體驗到香港足球盛會的感覺」。

她期望政府續辦更多盛事，認為體育盛會不僅惠及體育相關產業，對酒店、餐飲等整個生態圈均有拉動作用。

泰國球迷帶父來港 觀賽順道家庭旅遊

就盛事經濟所帶來的體驗，《星島頭條》訪問了在零售館消費的市民及專程來港觀賽的泰國球迷，了解他們對啟德零售館的感受。

昨日是車路士公開訓練賽，下午時份館內人頭湧湧，有不少人身穿球衣。市民唐先生選擇在開賽前與朋友早些來啟德零售館消遣和用餐。記者訪問時唐先生身處零售館內一間室內遊樂場，他透露，自己走進室內遊樂場前看到零售館有舉辦一些高爾夫球的小型體驗活動，認為這些活動有吸引力，自己和朋友經過時也想嘗試一下，若有更清晰的指示牌想必能吸引更多途人參與。

關於零售館提供的票尾優惠，他認為泊車優惠較為吸引，館內食肆和零售商的消費價格「算親民」，故若食肆和零售商希望推出票尾優惠，即使不提供大額折扣，轉而提供九折或者免加一等優惠，他亦覺滿意。

來自泰國的Bell是車路士球迷，為了觀看車路士球賽，特意帶同父親一起來港，同時當作家庭旅行。他大讚香港的城市氛圍很好，食物亦很美味，未來如果香港再有他感興趣的球賽，必定會再次前來，因為香港距離他的現居地新加坡很近，離家鄉泰國也很近，比較方便。

Bell事前並不知道零售館有票尾優惠，但他認為這項優惠的確有吸引力，因為看球賽時必定會在附近消費。他事前亦聽說過零售館有售賣運動用品，會考慮購買一些香港限定紀念品，例如印有比賽在香港舉行的毛巾，或者帶有香港文化元素的商品。

他特別提到，自己對香港的電車文化十分感興趣，認為電車外貌十分復古，希望能夠買到一些含有電車元素的產品。

記者：周育瑩

攝影：何家豪