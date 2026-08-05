網約車︱新例嚴打白牌車 司機頂硬上開工稱「做得就冇得驚」 周國強籲「改邪歸正」回流揸的士

規管網約車條例的大部分法律條文前日（3日）生效，當中司機因非法載客取酬（俗稱「白牌車」）首次定罪罰則提升至最高1萬元及監禁6個月，違規司機可被「釘牌」12 個月至最長3年。有網約車司機表示近一兩日「單接單」，相信上線司機因怕被「放蛇」明顯減少，但坦言「做得就冇得驚」；亦有司機稱近期會較為小心謹慎，留意客人神色，倘發現不妥會拒絕乘客上車，指自己已考的士牌、也換了車齡12年內的車，希望能抽中網約車牌照，否則或須被迫轉為駕駛的士。

網約車司機憂遭「放蛇」明顯減少上線

有的士業界則指過往懲罰寬鬆「罰款金額少、停牌時間短」，冀政府嚴厲執法，更形容司機「做咗咁多年賊，𠵱家驚攞唔到牌而唔做賊住」。亦有業界代表相信明年8月後白牌車的生存空間將大幅收窄，料屆時不少司機會選擇回流駕駛的士，令的士生態和牌價逐漸復常。

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布生：近期會「做個好學生」 博網約平台揀高分司機

網約車司機布先生表示，新例實施後的一兩天，明顯感覺到路面上的網約車數量減少，舉例自己竟然可以「單接單」，不過他認為「做得就冇得驚」，會觀察近期警方有否增加放蛇。

布先生認為發放1萬個牌照合理，數量太多反而不好。因為一來會出現「內捲」，二來司機可接的訂單數量和收入會減少。他希望平台招募司機時能篩選兼職司機，優先考慮現行高評分的全職司機。他坦言，難預計自己能否抽中網約車牌照，現時可做的是先考「人牌」(網約車司機牌照)，盡量提高自己在平台的評分、包括對客態度好、盡量不取消訂單，在這段時間「生生性性做個好學生，等升班時個老師會揀你」。

他又相信「揸開白牌嘅司機唔會轉返的士」，因為自由度相差太大，加上收入較高，「博盡十幾個鐘嘅話一日可揾二千幾蚊」，又分享有南亞裔司機駕駛七人車月入可達約5萬元。

有司機準備全職網約「抽唔中唯有揸的士」

另一網約車司機黃先生被問到罰則加重後會否感到恐懼，他坦言「都有心理準備，預咗」，但失業的他嘆稱「未揾到嘢做都無辦法」。他相信近日「放蛇」會較為頻密，因此乘客上車前會更為謹慎「望多兩眼」，多加留意衣著和神色有否可疑，若發覺不妥會拒絕他們上車。

他指自己已考的士牌，可換領網約車司機牌照，亦因12年車齡問題更換較新的車，形容自己已盡人事，「抽唔抽到個牌就睇個天」，若然屆時不幸未能抽中「唯有如佢哋所願返去揸的士」，坦言「個政策都係傾向的士嗰邊，佢都係想逼啲司機轉行揸的士」。

曾駕駛過的士的黃生分享，網約車自由度高，可自行決定休息或繼續上線，分享稱身邊也有幾位朋友因失業、被解僱、工資低等各種原因，轉行駕駛網約車。

周國強籲白牌車司機「改邪歸正」回流揸的士

智慧出行聯合商會主席周國強接受《星島頭條》訪問時指，加重的罰則能產生一定阻嚇作用，有部分兼職或「偷老細車走幾轉」的司機會「好驚無咗架車、釘牌」，但相信大多司機仍會繼續開工。他說，部分乘客認為乘搭網約私家車有優越感，但實質上與網約的士無異，司機只是「為慳皮、唔使俾車租」而走險。

周國強又直言，自從Uber引入本港以來，的士從業員就開始被標籤為「的士狗」，估計是由網絡打手所起，目的是令駕駛的士的人士感到「好侮辱嘅感覺」，繼而迫司機們改為駕駛網約車。他預期在明年8月22日後，政府正式實施網約平台發牌制度，屆時非法白牌車生存空間將大幅收窄，希望司機會「改邪歸正」回流駕駛的士，相信到時行業生態和的士牌價也會逐漸復常。

吳坤成：白牌司機做賊多年 驚攞唔到牌唔做賊住

的士車行車主協會主席吳坤成則向《星島頭條》表示，業界對加重罰則期盼已久，冀政府嚴厲執法，形容過往懲罰寬鬆「罰款金額少、停牌時間短」，未能有效遏止非法活動。至於新例實例後有市民稱「難call車」，吳坤成形容網約車司機「做咗咁多年賊，𠵱家驚攞唔到牌而唔做賊住」。他亦質疑網約車平台「犯法咗十幾年仲可以申請牌照」，擔心若政府把關不力，等同於將過往有違規記錄的公司「合法化」，對守法的的士業界不公平。

至於運輸署推出「的士及網約車綜合筆試」，吳坤成歡迎新考核制度，指能讓司機同時考取的士及網約車資格，認為實際體驗兩種工作模式後，司機或發現網約車經營環境未如預期中理想、營運成本反較現時大增，加上他們本身是「兼職」性質，若每天要工作5、6小時變職業司機，相信部分司機在衡量利弊後，會選擇回流至更具成本效益的傳統的士行業。

記者：陳俊豪