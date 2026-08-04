天氣｜天文台：7月日照122.2小時創歷史新低 雨量達790.3毫米歷來第二多
更新時間：16:18 2026-08-04 HKT
發佈時間：16:18 2026-08-04 HKT
發佈時間：16:18 2026-08-04 HKT
天文台今日（4日）表示，七月香港天氣較正常陰暗和多雨，主要受廣闊低壓槽、活躍偏南氣流以及熱帶氣旋美莎克和紅霞相關的降雨影響。7月份總日照僅得122.2小時，創下有紀錄以來歷史新低；而總雨量錄得790.3毫米，較正常值多出一倍以上，成為歷來7月份雨量其中一個第二高。
天文台又指，七月平均雲量為81%，較正常值的72%高9%，是有紀錄以來七月份的其中一個第二高。
天文台續指，本年首七個月的累積雨量為1,977.6毫米，較同期正常值的1,468.2毫米多約35%，是有紀錄以來同期的第九高。2026年7月平均氣溫為28.7°C，接近正常值的28.9°C。
最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
2026-08-03 16:30 HKT
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
2026-08-03 15:05 HKT