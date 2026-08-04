天氣｜天文台：7月日照122.2小時創歷史新低 雨量達790.3毫米歷來第二多

天文台今日（4日）表示，七月香港天氣較正常陰暗和多雨，主要受廣闊低壓槽、活躍偏南氣流以及熱帶氣旋美莎克和紅霞相關的降雨影響。7月份總日照僅得122.2小時，創下有紀錄以來歷史新低；而總雨量錄得790.3毫米，較正常值多出一倍以上，成為歷來7月份雨量其中一個第二高。

天文台又指，七月平均雲量為81%，較正常值的72%高9%，是有紀錄以來七月份的其中一個第二高。

天文台續指，本年首七個月的累積雨量為1,977.6毫米，較同期正常值的1,468.2毫米多約35%，是有紀錄以來同期的第九高。2026年7月平均氣溫為28.7°C，接近正常值的28.9°C。