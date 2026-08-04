體育館升降台傾倒致工人墮斃 遺孀入稟追討傷亡賠償

北葵涌鄧肇堅體育館2023年8月發生致命意外，69歲建築署外判維修工人在進行天花維修工程期間，他身處的升降台突然傾倒，導致工人從高處墮下，昏迷送院後終告不治。工人的遺孀日前入稟區域法院，向康文署署長、機電工程署署長及工程公司等追討傷亡賠償，指是由於各被告的疏忽造成。根據司法機構網頁顯示，本案將於明年1月22日作核對列表審核聆訊。

2名原告分別為死者陳育基及其遺孀歐陽金蘭，被告依次為SHUN FUNG TAT ENGINEERING LIMITED、WAN CHUNG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED、律政司司長代表康樂及文化事務署署長、SPOTLIGHT ENTERPRISES LIMITED、律政司司長代表機電工程署署長，及ISPL CONSULTING LIMITED。

入稟狀指，2023年8月7日發生於北葵涌鄧肇堅體育館的致命意外導致死者陳育基離世。當時死者陳育基受僱於首被告SHUN FUNG TAT ENGINEERING LIMITED，原告認為事故源於各被告的疏忽及違反義務，而首被告亦違反僱傭合約。因此原告向6名被告追討因事故導致的損害賠償，以及相關利息和費用。

肇事地點於北葵涌鄧肇堅體育館。資料圖片

案件編號：DCPI2843/2026

法庭記者：雷璟怡