Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女子酒醉後涉遭同齡男保險經紀強姦 被捕後警誡下稱「佢同我講話想搞嘢」

社會
更新時間：14:54 2026-08-04 HKT
發佈時間：14:54 2026-08-04 HKT

四名男女在尖沙咀諾士佛臺酒吧搭訕結識後，兩男一女轉場續攤，21歲女子醉酒睡覺時涉遭同齡男子強姦。男保險經紀否認一項強姦罪，案件今在4男3女陪審團席前開審。控方開案陳詞指，女事主醉酒嘔吐醉意朦朧之際，遭被告「公主抱」入房強吻強姦，女方事後質問被告為何要強姦她，被告向X稱：「我無射入去」。被告被捕後在警誡下稱「佢同我講話想搞嘢，我咪同佢扑嘢囉」。

控方稱事主醉酒睡覺期間感遭舌吻指插下體

現年24歲男被告張聰睿被控於2023年7月7日，在香港紅磡衛安中心9樓903室強姦X。

控方開案陳詞指，女事主X與被告本身素未謀面，案發當日X與女友人前往尖沙咀諾士佛臺酒吧SPACE X消遣，被告與男友人陳翊巂向她們搭訕，四人一同飲酒聊天，X的女友人先行離去，留下X、被告及陳三人。三人到紅磡衛安中心續攤，X飲下數杯酒後感到醉意朦朧、意志模糊，並出現嘔吐及暈眩等情況。

被告見狀，隨即以「公主抱」方式將X抱起。當時X曾用手抓緊沙發，並虛弱地抗拒稱：「我唔舒服，唔好郁我」。被告待了一會兒，再次以「公主抱」將X抱起，期間更抱怨X「好重」，隨後將X抱入房內的黑色梳化。當時陳隨行，X醉酒不適再嘔吐地上，被告與陳便進行清潔。

X在睡夢中突然感覺到自己被人強吻、對方甚至伸出舌頭親吻她，隨後更遭被告用手指抽插下體。X因感到痛楚而驚醒，發現自己身上的連身裙及內褲已被拉開。當時X感到極度暈眩，無力推開被告，隨後再次昏睡過去。

指被告強姦後被質問時稱「我無射入去」

X在迷糊狀態下，隱約聽到脫皮帶的聲音，張開眼目睹被告右腳跪在梳化上，將陽具插入其陰道並快速抽插。X當時哭泣並哀求：「唔好」，直至被告停手後X遂質問被告為何要強姦她，被告向X稱：「我無射入去」。

X事發後大力摑了一巴陳，質問為何陳不阻止被告強姦她，陳則指自己當時在室外抽煙，對一切毫不知情。X乘搭的士離開，並在車上致電其男朋友，當時X仍帶醉意，的士司機協助X向其男朋友轉述情況。XX提及自己遭強姦一事，其男朋友隨即報警求助。

驗傷結果顯示，X的左右手臂及腰間均發現傷勢，包括左臂及胸背瘀傷、肩膀擦傷，血液及尿液亦驗出酒精。控辯雙方承認事實指，X、被告及陳三人案發當晚一行三人離開SPACE X，X曾與被告性交，被告被捕後在警誡下稱「佢同我講話想搞嘢 我咪同佢扑嘢囉」。

案件編號：HCCC172/2025
法庭記者：劉曉曦

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
23小時前
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
影視圈
1小時前
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
2026-08-03 15:05 HKT
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
19小時前
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
影視圈
4小時前
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
影視圈
21小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
22小時前
歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助
歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助
即時國際
4小時前
JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮
JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前