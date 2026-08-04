女子酒醉後涉遭同齡男保險經紀強姦 被捕後警誡下稱「佢同我講話想搞嘢」

四名男女在尖沙咀諾士佛臺酒吧搭訕結識後，兩男一女轉場續攤，21歲女子醉酒睡覺時涉遭同齡男子強姦。男保險經紀否認一項強姦罪，案件今在4男3女陪審團席前開審。控方開案陳詞指，女事主醉酒嘔吐醉意朦朧之際，遭被告「公主抱」入房強吻強姦，女方事後質問被告為何要強姦她，被告向X稱：「我無射入去」。被告被捕後在警誡下稱「佢同我講話想搞嘢，我咪同佢扑嘢囉」。

控方稱事主醉酒睡覺期間感遭舌吻指插下體

現年24歲男被告張聰睿被控於2023年7月7日，在香港紅磡衛安中心9樓903室強姦X。

控方開案陳詞指，女事主X與被告本身素未謀面，案發當日X與女友人前往尖沙咀諾士佛臺酒吧SPACE X消遣，被告與男友人陳翊巂向她們搭訕，四人一同飲酒聊天，X的女友人先行離去，留下X、被告及陳三人。三人到紅磡衛安中心續攤，X飲下數杯酒後感到醉意朦朧、意志模糊，並出現嘔吐及暈眩等情況。

被告見狀，隨即以「公主抱」方式將X抱起。當時X曾用手抓緊沙發，並虛弱地抗拒稱：「我唔舒服，唔好郁我」。被告待了一會兒，再次以「公主抱」將X抱起，期間更抱怨X「好重」，隨後將X抱入房內的黑色梳化。當時陳隨行，X醉酒不適再嘔吐地上，被告與陳便進行清潔。

X在睡夢中突然感覺到自己被人強吻、對方甚至伸出舌頭親吻她，隨後更遭被告用手指抽插下體。X因感到痛楚而驚醒，發現自己身上的連身裙及內褲已被拉開。當時X感到極度暈眩，無力推開被告，隨後再次昏睡過去。

指被告強姦後被質問時稱「我無射入去」

X在迷糊狀態下，隱約聽到脫皮帶的聲音，張開眼目睹被告右腳跪在梳化上，將陽具插入其陰道並快速抽插。X當時哭泣並哀求：「唔好」，直至被告停手後X遂質問被告為何要強姦她，被告向X稱：「我無射入去」。

X事發後大力摑了一巴陳，質問為何陳不阻止被告強姦她，陳則指自己當時在室外抽煙，對一切毫不知情。X乘搭的士離開，並在車上致電其男朋友，當時X仍帶醉意，的士司機協助X向其男朋友轉述情況。XX提及自己遭強姦一事，其男朋友隨即報警求助。

驗傷結果顯示，X的左右手臂及腰間均發現傷勢，包括左臂及胸背瘀傷、肩膀擦傷，血液及尿液亦驗出酒精。控辯雙方承認事實指，X、被告及陳三人案發當晚一行三人離開SPACE X，X曾與被告性交，被告被捕後在警誡下稱「佢同我講話想搞嘢 我咪同佢扑嘢囉」。

案件編號：HCCC172/2025

法庭記者：劉曉曦