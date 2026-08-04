每日雜誌｜天降劇雨勝去年 本地農戶血本無歸 學者促保「農地農用」 設災後互助機制

本港今年極端天氣加劇，暴雨警告頻密且時間拉長，6月至7月總雨量大幅超越去年，農戶陷入嚴重水浸及失收困境。多名本地農夫反映，瓜果蔬菜遭浸壞，損失由數萬至數十萬元不等，連番補種亦難敵「天意」。有學者指出，本港農地常遭棕地及貨櫃場包圍引致排洪困難，急需落實「農業優先區」保障「農地農用」，並建議設立農業保險與災後互助機制。受災農戶促請當局放寬農用溫室大棚的審批門檻，協助農業應對極端氣候衝擊。

狂風暴雨下，有農戶的風雨棚遭吹塌。 受訪者提供

根據天文台資料，截至昨日（3日），本港今年已發出74次暴雨警告信號，較去年1月至8月的61次增加21.3%。自今年2月起，本港每月總雨量均超越去年水平，當中6月總雨量大幅增加363.2毫米（見表），7月及5月亦分別增加188.6毫米及145.6毫米。本月首2日已錄得92.9毫米總雨量，相當於去年8月總雨量約1成（9.9%）。

今年6月18日，天文台兩度發出黑雨警告，本港多處地區雨量逾200毫米。 天文台

此外，今年黃雨警告生效時間明顯拉長，截至昨日，已錄得7次黃雨生效超過5小時，而去年同期為0次。生效時間最長一次為6月15日，歷時9小時10分鐘。

農戶反映損失至少逾10萬元

連場暴雨對本地農戶造成沉重打擊。新界本地農協會主席黃七娣指，入行17年來今年天氣極度反常，黃雨頻密、時間長且雨量大，水浸導致雨水「浸壞」農作物根部；暴雨後驟來的陽光又引致雜草叢生，農戶忙着拔草，即使勉強有收成，也質素欠佳。

上月她兩度於大雨後翻土播種、蓋上膠布，準備再耕作，惟種子再遭雨水浸壞，無奈言「天意難違」。她稱，粗略統計2個月來合共200至300斤瓜果蔬菜報銷，包括通菜、豆角、矮瓜、青瓜、西瓜、南瓜及尖椒等，損失達10多萬元。

新界本地農協會主席黃七娣指，其合作社有逾200斤瓜果菜蔬遭暴雨浸爛。 受訪者提供

「信芯園農莊」負責人梁日信表示，前日（2日）歷時7小時的黃雨，早上6時至中午雨勢頻密，起初排水暢順，惟至上午10時半後水浸，大水隨即湧至，將整個農莊淹浸成黃海。當時工人趕及從田中取回少量物資，其後水深一度及腰且水流急湍，眾人只能留在較高位置避險。

梁日信指出，自今年5月佛誕過後暴雨持續，農莊已連續3個月無收入，今次水浸預計造成至少10萬元損失。他坦言，今次已是第6次重新栽種花苗，可惜再遇大雨。梁妻亦指，持續近3個月的大雨令白粟米、南瓜等瓜果菜蔬全部報銷。

前日黃雨下，元朗信芯園農莊的太陽花田遭黃泥水淹沒。 受訪者提供

大水退去後，昨日工人忙於噴水沖走葉片及根莖泥巴。 受訪者提供

日照不足恐影響下一造作物

「路旁的小花生命農莊」共同創辦人Phoebe亦說，從春末開始不停下雨，雨水過多令瓜類根部腐爛，其中蜜瓜受影響最明顯，儘管嘗試築高或以盆栽種植，仍衰弱死亡。她提到，日照不足亦影響瓜類授粉，使結果量減少，中途補種未必適合作物的生長周期，甚至可能影響下一造作物，現考慮改種生長較快的葉菜應對。

「路旁的小花生命農莊」共同創辦人Phoebe表示，大雨令田間不少瓜類收成均受影響。 受訪者提供

另有不願具名的農戶補充，近月大雨下，有佔地20萬呎的農友因大雨損失50多萬農作物。他指，現時農友普遍不敢育苗栽種，怕再遭大雨淹地，惟暫不育苗意味未來數月沒有收成，目前只能觀望9月後雨勢稍歇再部署育苗，祈求年底有收成幫補收入。

暴雨亦影響農戶的銷路，「豬君農園」負責人Andrew表示，若農墟遇到紅色或黑色暴雨警告生效會停市，當日收入即告歸零。他嘆言，對農夫而言，另覓新銷售渠道並不容易，幸好今年有部分商場不定期舉辦農產展，提供額外銷售機會。

極端天氣漸成常態，農戶急需防護設施保護農作物。有不願具名的農戶指出，因申請興建溫室程序繁複，不少農戶只能在農田架設俗稱「風雨棚」的小型防雨棚或圓頂透氣防雨棚，惟颱風來到時「風雨棚」不堪一擊，頂部膠片往往被吹甩飛脫，農作物隨即遭雨打水浸而報銷。

該農戶指，現時申請建設溫室審批需時8個月至1年，且需符合一定面積需求及通過相關地政條例要求，十分困難。他期望當局體恤在港務農的「有心人」，適度放寬溫室的面積要求及法例審批，讓農民加強保護農作物。

近月連場暴雨，有新界農戶風雨棚的膠片被吹走，農田亦水浸。 受訪者提供

溫室申請繁複費用高

「香港綠屋」創辦人Ivan亦指，審批一個農用構築物至少需時8個月，期間需不同專業人士簽署文件，費用不菲，直言「一般農民根本不會有條件可以申請」。他以自身農場為例，表示希望引入現代農業技術使用溫室大棚，但按規劃申請後，政府仍要求繳交差餉及上蓋費，「辛辛苦苦賺的錢，交完這些行政費其實所剩無幾。」

黃七娣亦指，曾有農戶提出相關申請，被指違例未能實行，轉眼暴雨至農作物悉數報銷。她希望當局加快農業現代化步伐，批准農戶興建溫室提供基本保護。

面對極端暴雨常態化，嶺南大學文化研究系助理教授梁仕池指出，香港農戶人數較少、農地散落且作物多樣化，恢復韌性強，海外地區講求資本密集式的農業現代化模式，未必完全適合本港。他留意到，本港農地往往遭棕地及貨櫃場包圍，地勢較低，大雨後容易積水，落實「農業優先區」將有助改良排水系統。

都市農業研究者劉海龍亦說，農業現代化只能對應部分問題，不少農友同時面對農場週邊棕土化，影響整體排水，面臨重大威脅。他強調，當局需落實「農業優先區」等政策，保障「農地農用」，讓農友獲得穩定地權，以投資農場基建，免受週邊土地規劃改變帶來的洪水威脅。

梁仕池另提到，有農戶反映當局設緊急賠償機制，惟賠償金額不多，基於本地農戶不多，本地農耕亦對減碳有裨益，建議加強保障農戶，如設立農業保險的相關機制。

他希望當局增設災後互助機制，提供平台與地方，讓受災農戶暫存雪櫃等設施或借用農具復耕。他亦建議當局提供共用育苗場，協助農戶於災後盡快育苗，籌備後續復耕事宜。

針對農戶受災，漁農自然護理署表示，因應今年6月中旬連場大雨導致農作物嚴重受損，署方已啟動緊急救援基金，至截止日期共接獲1532宗申請。署方指，若農田普遍受嚴重影響，會按準則向合資格農戶發放適當援助金額，協助受影響農民盡快復業。

元朗萬呎太陽花海將停業 盡力挽救最後一季

元朗「信芯園農莊」的萬呎太陽花（向日葵）花海，是不少市民的「打卡」聖地。然而在收地發展下，農莊最快於2028年停業，明年今日已有近半面積農地需歸還當局。負責人梁日信指，今年是最後一年全園種植太陽花，近日盡力搶救花田，希望天公造美，讓市民能再拍照留念。

梁日信的父親於1966年遷入新田，梁日信亦展開近半世紀的花農生涯。從早期種植劍蘭與百合作售賣，到近年種植太陽花，並設置鳥居和風車，成為熱門「打卡點」。

信芯園農莊負責人梁日信希望天公造美，太陽花可於本月底盛放。 受訪者提供

按規劃，農莊最後經營至2028年，而鳥居及風車所在農地亦需於明年交還當局。面對收地在即，梁日信指出，即使明年繼續種花，農莊亦已面目全非，因此今年是最後一年全園種植太陽花，令他倍感珍惜，故面對惡劣天氣仍堅持6度播種栽種。梁妻坦言，為準備今年的太陽花花季，已於雨後多次播種，但都遇上大雨浸壞，至今損失約30萬顆太陽花種子。

過去2日，梁日信與數名工人盡力清理積水與泥巴，趁雨停後，繼續向曾被黃泥水淹浸的太陽花田噴水，希望沖走蓋在葉片及根莖上的泥巴，避免花苗缺氧而死，能夠趕及8月底開花綻放，為市民帶來歡樂。

氣象學會：7月長達28日下雨極不尋常

連場暴雨摧毀農田，香港氣象學會發言人梁榮武指出，今年7月有多達28日下雨，降雨量較平均大幅增加逾80%，情況極不尋常。

梁榮武解釋，往年7月本港多受太平洋高壓脊影響而天晴酷熱，惟今年太平洋高壓脊未有出現，反而先後有3個熱帶氣旋直接或間接影響本港，其中7月初襲港的熱帶低氣壓「美莎克」登陸內地後，在華南及南中國海形成廣闊低壓區，令西南季候風轉趨活躍帶來雨水；7月中直撲華東後西進內陸的「巴威」，雖距離本港甚遠，卻扯走潮濕的西南季候風進入其颱風殘餘，途經香港時引致降雨。

巨型颱風扯走季候風效應

對於未來天氣預測，他指出，電腦預測颱風「白海豚」路徑與「巴威」相似，且風勢更強，登陸後極可能重演「巴威」扯走季候風的效應；若預測正確，估計至8月中本港仍可能維持多雨天氣。

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