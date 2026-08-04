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終於落夠雨！白海豚下沉氣流「救駕」 周四起天色好轉 連續五日酷熱周末最高氣溫34°C

社會
更新時間：12:34 2026-08-04 HKT
發佈時間：12:34 2026-08-04 HKT

過去數星期本港天氣持續多雨，7月總雨量達天文台有紀錄以來第二多，天文台足足發出20次黃雨警告，但這情況未來數日有所改善。

白海豚下沉影響 周末華南沿岸天色明朗

天文台預料，位於西北太平洋的熱帶氣旋「白海豚」，會在未來一兩日橫過日本以南海域，並在本周後期橫過琉球群島，移向東海一帶，但隨後路徑存在變數，有較大機會於東海至華東一帶轉向偏北方向移動。受「白海豚」的外圍下沉氣流影響，周末期間華南沿岸天色明朗，天氣酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。

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天文台料本周五起日間天氣酷熱

根據天文台九天天氣預測最新一報，本港周四部分時間有陽光，周五起日間天氣酷熱，其中周六、日（8日及9日）最高氣溫達34度。

事實上，近期雨量偏多、氣溫以夏季而言屬較低。天文台昨日就在社交平台指，7月26日至8月3日，本港先後受熱帶氣旋紅霞及廣闊低壓槽雨帶影響，日照偏少，天文台足足連續9日錄得最高氣溫都在30度以下，情況罕見，是1937年來首次。

天文台九天天氣預報。
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