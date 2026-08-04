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「兩蚊」機票不是夢！HKExpress推升級飛行套票 加$2可飛日本 即睇航點/預訂方法及連結

社會
更新時間：11:51 2026-08-04 HKT
發佈時間：11:51 2026-08-04 HKT

香港快運HK Express推出升級版「飛行套票」，不但可以低至448元入手兩套「經濟飛」來回機票外，只需加2元，就可以將兩個行程直接升級做3個。今次首創的「第三程」超值選項，預訂時只需加2元，即可額外換購一套組別4航點（如高雄、沖繩、清邁等）的「輕便飛」（包括一件隨身物品）來回機票。

兩套「經濟飛」低至$448  加$2飛多轉

今次飛行套票覆蓋全亞洲多個熱門航點，兩套「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）來回機票低至港幣448元；兩套「隨心飛」（包括一件隨身物品及20公斤寄艙行李）來回機票亦只需港幣 648 元起。

預訂日期：2026年8月4日上午10:00至2026年8月10日晚上11:45

旅遊日期：2026年8月25日至2027年6月30日（各航點或有所不同）

按此指定預訂連結

香港快運「兩蚊機票」預訂步驟攻略：

1. 選擇旅客人數、選擇 2 程或 3 程套票、組別及航點、來回／多城市行程（多城市行程只適用於 揀選同一地區中的航點）、出發／回程日期。

2. 選擇各航段的航班時間（組別 1／2／3 將提供「經濟飛」／「隨心飛」票價種類、組別 4 將提 供「輕便飛」票價種類）。

3. 填寫旅客資料，並確保與其旅遊證件資料完全一致。

4. 按各段旅程需要加購附加服務（如選位、行李、保險、餐點等）。

5. 以信用卡／支付寶／微信支付完成付款；付款成功後將收到訂單確認電郵。

備注：優惠數量有限，受細則及條款約束。每張飛行套票只適用同一旅客預訂及由香港出發的來回機票，優惠票價不適用於單程機票，票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準。「改票易」不適用於香港快運飛行套票。

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