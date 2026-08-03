四旬女子指控姨丈36年前非禮 稱遭陰莖磨臀感驚恐 寫日記以「淫魔」形容姨丈

前食環署職員兼輔警涉嫌於1990至1994年間，在單位內撫摸年僅12歲姨甥女私處及胸部，更將下體壓在姨甥女的臀部上摩擦等，姨甥女事隔約26年報案求助。現年已65歲的姨丈今早在區域法院否認5項猥褻侵犯罪受審，事主哽咽道，被告「擒咗上去我身體到」，並感覺到被告的陰莖「有硬硬地嘅嘢壓咗落黎」，更「前後前後咁摩擦」，當時自己因驚慌而未能作出任何反應，及後曾向母親投訴「佢又搞我」，惟母親沒有進一步行動，事主將事件寫在日記內，並以「淫魔」形容被告。

供稱遭姨丈拍打臀部及陰莖磨擦臀部

現年65歲被告L.S.H.，被控於1990至1994年間，分別5度在九龍灣、西貢及屯門的單位內非禮女童X。案發時X年僅12至16歲。

女事主X下午供稱，在1994年某日，她在廚房洗碗時，被告手持水杯進入廚房，在X身旁經過時拍打X的臀部一下，X形容是「右邊臀部最多肉嗰個位置」。另外，X曾與被告獨留單位中，被告趁X側臥在床上時，用手掃X的背部，X透露被告及後「擒咗上去我身體到」，並感覺到被告的陰莖「有硬硬地嘅嘢壓咗落黎」，更「前後前後咁郁，咁摩擦」，X形容當時自己「定咗係到」，不知如何作出反應，哽咽道「剩係好驚」，及後曾向母親投訴「佢又搞我」，惟母親沒有進一步行動。X憶述，自1991年起開始寫日記，並以「淫魔」形容被告，父親偷看自己的日記發現部分非禮事件，亦曾向母親詢問，X亦曾向母親透露「被告摸我，摸咗好多次」。

控方指被告趁X睡覺伸手入衣服內上下其手

開案陳詞指，X於1978年8月出生，被告是X的姨丈，在1990年至1994年期間，被告及其妻子偶爾會在X的家中吃飯及過夜。在1990年夏天某日，當時12歲的X與親人同住於九龍灣德福花園某單位，在晚上9時許，X在上層床睡覺時，感覺有人將手指伸入其內褲，並數次掃過其私處，X睜眼後看見被告非禮她。隨後，被告縮手並假裝幫X蓋被，然後走出房間。

在約1992年7月19日晚上9時許，當時13歲的X在西貢親戚某村屋單位的客廳睡覺，X感到有人從其左肩將手伸進衣服內，撫摸X的左胸，X睜眼發現被告在左側，而被告的右手正在撫摸X衣服下的左胸，X感到害怕並向右轉身，被告隨即停止觸碰X，事件歷時約10秒、及後X在日記中記錄此事。

其中一次遭非禮時被告女兒在旁睡覺

在約同月24日凌晨時分，X在屯門中心某單位的家中與被告的女兒一同睡覺，當X趴著睡覺時，她感覺到有人在內褲外，撫摸她的臀部及陰部外側，X睜眼發現被告正用左手觸碰她，歷時約2至3分鐘。被告假裝檢查女兒的被子後，被告再撫摸X的背部約3至4分鐘，並將手伸入X的腋下撫摸X的左胸約1 至2分鐘。翌月，X在家中洗碗時，被告用右手隔著X的長褲捏她的左臀約5至8秒。X在日記中記錄這兩件事。

在1994年夏天某個星期六的早上，被告向X的母親借用家中鎖匙以使用浴室。當時16歲的X獨自一人在單位內睡覺，X感覺有人將手伸進她的衣服內撫摸其背部，一直向下摸到其臀部及私處。X感到害怕並假裝睡覺，被告隨後爬上她的背部，將勃起的陰莖壓在X的臀部上，並在臀部摩擦約2至3分鐘，而X不知被告當時是否有穿褲子。幾個星期後，X將事件告訴母親，惟母親沒有進一步行動，X與家人隨後於2000年移居美國。在2016年8月，X在美國閱讀相關新聞，兩個月後向香港警方報案，被告隨後被捕。

案件編號：DCCC901/2025

法庭記者：黃巧兒