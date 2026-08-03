的士及網約車綜合筆試9月中開考 一文睇清報名方法/所需文件/應考地點/費用（附預約步驟）
更新時間：13:58 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:58 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:58 2026-08-03 HKT
政府將發出1萬個網約車牌照，預計8月內邀請有意營運的平台申請牌照，爭取11月底陸續發出首批牌照。規管網約車法例的大部分法律條文今起生效，的士及網約車綜合筆試將取代的士筆試，由今日（3日）開始接受報名，首批考生於9月中開始應考綜合筆試。《星島頭條》整合筆試的報名方法、所需文件、應考地點及費用等，讓有意應考的讀者一文看清。
的士及網約車綜合筆試
的士及網約車綜合筆試申請及應考日期
的士及網約車綜合筆試於2026年8月3日開始接受申請，首批考生於2026年9月中開始應考綜合筆試。持有的士筆試及格成績的考生的安排如下：
- 可在的士筆試及格後三年内及完成的士司機職前課程後的一年內申領的士正式駕駛執照；
- 若申領的士正式駕駛執照當天的士筆試及格成績的日期已超過三年，須重新參加的士及網約車綜合筆試方可申領的士正式駕駛執照及／或網約車車輛駕駛許可證。
持有有效的的士正式駕駛執照的人士可直接申領網約車車輛駕駛許可證，無須參加的士及網約車綜合筆試。
相關新聞：
網約車｜陳美寶：傾向由車主買第三者保險 設候補機制確保1萬限額被充分利用
的士及網約車筆試分甲乙兩部分
- 甲部「的士及網約車營運」須在30題MC（多項選擇題）中答對25題或以上
- 乙部「道路使用者守則」須在35題MC（多項選擇題）中答對30題或以上
的士及網約車綜合筆試包含兩部分，考生須於45分鐘內回答試卷內全部之試題。考核標準如下：
|考核題數
|試題類型
|及格標準
|考試時間
|甲部：
的士及網約車營運
|30題
|多項選擇題
的士及網約車載客服務的知識
(四選一)
路線試題
(三選一)
|答對25題或以上
|45分鐘
|乙部：
道路使用者守則
|35題
|多項選擇題
(三選一)
|答對30題或以上
考生須於指定時間內回答試卷內全部之試題，並於兩個部分均達到及格標準，其總成績才會被視為及格。
的士及網約車綜合筆試考試中心及應考語言
的士及網約車綜合筆試於長沙灣政府合署運輸署轄下的筆試中心以電腦化形式進行。考生在應考前可於考試地點的「模擬考試機」熟習電腦化筆試的操作。
考生於應考的士及網約車綜合筆試時，可在電腦螢幕選擇以繁體中文、簡體中文或英文作為應考語言。
應考的士及網約車綜合筆試需要攜帶甚麼文件?
- 身份證明文件（香港永久性居民：香港永久性居民身份證；香港居民：香港身份證；非香港居民：護照或有效旅遊證件）（所示的證件須與運輸署記錄相符；如有損毀或逾期者將不被接納）;
- 有效的香港正式駕駛執照; 及
- 考試排期信。
應考筆試當日程序
- 到達運輸署後，考生可先到駕駛考試排期事務處大堂等候。
- 請按工作人員指示排隊進入筆試等候處，然後關上手提電話及具響鬧功能的電子裝置（如智能手錶）。
- 在筆試等候處，請留心監考員所說明的考試須知事項，然後請按監考員指示進入考試室登記。
- 完成登記後，考生將獲分配電腦，考生安頓好後便可按照電腦指示進行筆試。
- 考試完畢後，請留意電腦螢幕顯示的指示，領取成績。
筆試預約步驟及費用
- 按此連結進入「網上預約駕駛考試」：https://www.gov.hk/drivingtest
- 揀選「申請駕駛考試排期及查詢可供預約的駕駛考試日期」，再揀選「申請駕駛考試排期」。
- 使用「智方便」或電子證書檔案進行身份認證
- 填寫個人資料，揀選車輛申請類別為「的士及網約車」
- 提交預約申請及付款，考試費用為510元。
- 繳費完成後下載排期信。
最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
2026-08-02 07:00 HKT
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
2026-08-01 11:00 HKT