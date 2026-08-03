內地女申優才涉以假文件謊稱畢業於泰國皇太后大學 證書串錯「Authority」變「Authosity」

45歲持雙程證女子涉嫌稱曾就讀泰國皇太后大學，以虛假畢業證書企圖誤導入境事務處，被控1項串謀詐騙及1項向入境事務主任作出虛假陳述罪。被告今早於沙田裁判法院否認2罪受審，審批申請的入境事務主任交代，被告申請上載的畢業證書上的英文串錯字，當中「Authority」串錯成「Authosity」，「Council」錯串成「Counril」。

畢業證上「Council」錯串成「Counril」

入境事務主任李迪信交代自己隸屬優秀人才及內地居民組，負責審批優秀人才入境計劃申請，當申請人在政府網站經簡易個案系統申請後，李迪信會按申請順序審批。李迪信說明優秀人才入境計劃基本要求：申請人須年滿18歲、具備良好品格、經濟能力毋須依賴公共援助以及考獲認可大學學位，惟無工作要求。李迪信解釋認可大學學位須附上畢業證書、成績單以及第三方學歷認證文件以茲證明。

李奕信憶述去年4月30日審批本案申請時，發現畢業證書上的英文串錯字，當中「Authority」串錯成「Authosity」，「Council」錯串成「Counril」；而成績單中首學期成績「GPS」理應與首年成績「GPA」相等，惟兩者分別顯示為「3.0」及「3.2」，於是將個案轉交非常規個案小組處理。盤問下李奕信同意無法得悉文件由被告本人抑或他人上載，惟補充申請期間所顯示的聲明均指明申請人為對象。

申請未提交第三方學歷認證文件故拒絕申請

高級入境事務主任陳娜供稱自己隸屬優秀人才及內地居民組，去年6月接獲本案申請轉介，同月27日跟進審核時發現申請中提交了畢業證書及成績單，但沒有提交第三方學歷認證文件，因此不符合計劃基本資格之學歷要求，3日後拒絕申請。陳娜補充另外留意到畢業證書中「Authority」串錯字，以及成績單中首學期成績與首年成績不相符，因此存疑，懷疑被告使用虛假文件、虛假文書及申述，同日轉介個案予調查行動組。

被告蔣林霖被控2025年某一天，與其他人串謀詐騙入境事務處處長及其人員，即藉着不誠實地及虛假地，向處長及其人員表示，曾獲泰國皇太后大學頒授工商管理碩士學位，在原本不批准的情況下批准被告、其配偶季正新、女兒湯衡根據優秀人才計劃進入香港；以及同年8月11日向入境事務主任，作出明知為虛假或⾃⼰亦不信為真確的陳述 ，即聲稱於2019年⾄2021年間 ，在中國內地以遠程⽅式完成泰國皇太后大學工商管理碩士學位。

案件編號：STCC3163/2025

法庭記者：陳子豪