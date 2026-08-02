太古城中心停車場塞車 大量車主被困兩小時、過鐘照收錢 商場致歉：兩原因致出車緩慢

星期日（8月2日）晚上，社交平台Threads上突然湧現多個苦主發帖求救，指「被困」太古城中心（Cityplaza）地底停車場，因塞車未能離開。有晚上8時半從B3層出車離場的車主直言，「喺停車場入邊塞咗一個半鐘仲未出到去，被困喺度想走都走唔到」，該車主最終等候逾兩小時方能「重見天日」，亦見出口處有交通警，惟停車場仍繼續收取塞車期間的「額外」停車費。

塞車逾個半鐘 客服線路繁忙

亦有7時半離場的車主指塞車逾一個半小時，約9時半才能成功離開；有同樣「被困」B3層的車主嘆稱「塞咗成個鐘完全無郁過」，而客服中心電話又線路繁忙，大呻「白白浪費咗咁多時間」，坦言「我只係想返屋企啫。」

太古致歉：已即時調動人員疏導交通及報警求助

太古地產發言人回覆《星島頭條》表示，明白情況造成駕車人士不便，謹此就有關事件向受影響人士致歉。太古城中心將檢討事件，包括與警方研究如何提升有關情況下的道路交通安排。

發言人指，太古城中心一帶昨晚（2日）6時20分起，太古灣道、太豐路、太古城道、太茂路因天雨及市民外出需求出現擠塞，導致商場停車場出車緩慢。太古城中心已即時進行廣播提醒車主，及調動人員到停車場及外圍協助疏導交通，並尋求警方協助進行道路交通管制，以求盡快改善交通擠塞情況。

網民引述客服：大雨疏導唔到啲車

據多位車主所稱，塞車的原因是有擬駛入停車場的車主「唔肯讓、塞住個出口」，太多車入場導致出口倒塞，而不少車主亦將堵塞的茅頭直指保安疏導交通不力，斥保安「由得啲車打尖，塞死晒條路」。此外，網民引述停車場客服指「大雨疏導唔到啲車」，稱現場多名車主均對此說法不買帳，又怒斥停車場仍向車主們收取因塞車而造成的額外停車費。

苦主：過鐘嘅錢照收唔合理

事件旋即在網上引起熱議，有苦主認為「過鐘嘅錢照收唔合理」，質疑「點解管理可以咁差」，指商場應給予交代，並向車主賠償時間和金錢上的損失；有車主更揚言「以後也不再去太古城。」

根據網站資料，太古城中心範圍有超過1,800個車位，當中太古城中心停車場停車位數目超過800個，而太古城星輝臺（第十期）停車場B1至B4層則提供超過600個停車位。