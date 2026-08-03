新聞追擊︱前G4：機械人表演恐成恐襲目標 倡事前須三方審核防改裝

恐怖分子為躲過當局保安措施發動恐襲，襲擊方式往往出其不意。曾任職警方要員保護組（G4）的保安專家指出，一名恐怖分子已可遙距操控多部機械人施襲，相對傳統武器更具「經濟效益」，擔憂容易吸引人群的機械人表演成為無差別攻擊地點，建議政府建立機械人標準化檢查流程，進行公眾表演前須由生產商、警方及技術人員共同審核。

機械人恐襲更具「經濟效益」

曾是G4的保安公司負責人黎家智表示，恐怖分子往往以「最少資源造成最大破壞」，而且想像力豐富，例如在美國911事件中利用空中交通工具作為武器，造成嚴重傷亡和破壞，而機械人相對傳統武器更具「經濟效益」，因為一名恐怖分子已可遙距操控多部機器，當發動恐襲後，執法人員調查的難度遠高於傳統案件，施襲者亦較易脫身。

黎家智指機械人表演可吸引人群聚集，若恐怖分子發動恐襲，後果不堪設想。圖為今年4月舉行的第2屆北京亦莊機械人半程馬拉松。資料圖片

政府須「行先一步」制定大框架

黎家智續指，相比傳統武器，機械人容易進出公眾場所，由機械人進行的表演更可吸引人群聚集，若恐怖分子利用機械人或無人機在地鐵站、機場或表演活動場所發動襲擊，後果將不堪設想。

他留意到，香港警方、消防處及海關雖有檢測爆炸品的能力，反恐條例亦已涵蓋炸藥、武器及化學品的管制，但機械人和無人機未被具針對性的法例涵蓋，政府必須「行先一步」制定大框架，讓業界有法可依，包括制定機械人及無人機專門法例，明確界定其合法與非法用途。

除了立法，黎家智建議加強前線執法人員及相關機構的培訓，並制訂機械人進行表演前的標準行動程序和檢查安排，由生產商、警方和技術人員共同審核，確保表演機械人未被改裝，亦需加強國際情報共享，掌握恐怖組織利用機械人等新科技的趨勢。

黎總結，科技日新月異，反恐工作亦要跟上發展，防患於未然，並運用想象力防備現時看來不可能發生的風險事件，「不要等到真的有事發生，才認真思考。」