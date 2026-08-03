新聞追擊︱輸入惡意程式即變殺手 機械人恐襲「易如反掌」 專家倡立法規管 加密防護及引入溯源技術

人工智能（AI）大發展時代下，無人機送餐、無人車代步已成為生活日常，機械人迎賓、表演日益普遍，惟這些高科技產品亦可作為武器，例如無人機已被廣泛應用於戰爭中，倘遭恐怖分子利用，隨時可發動大規模恐怖襲擊。為探討恐襲風險，《星島》記者專訪多名專家，當中有學者指機械人容易被二次改造，若配合人臉識別程式，可令機械人攻擊特定目標，更可利用三維（3D）打印製造殺人武器供機械人使用，故此政府應訂立專門法例監管，包括確保機械人出廠時已作加密防護，避免程式被隨意修改，並引入溯源技術追蹤核心零件流向，防範被仿造或非法改裝為恐襲武器。

專家警告機械人易被改裝成恐襲載體

理工大學南京技術創新研究院院長兼智能機械人研究聯盟主任張丹表示，機械人被惡意改裝為武器或恐怖活動載體的可行性高，其中無人機在俄羅斯與烏克蘭戰爭中被廣泛用作軍事攻擊，機械人亦比人類具備多項作戰優勢，例如不會疲勞、能長時間執行任務、反應及速度快、動作精準等，只要程式設計完善，便不會打偏或延誤。

對於機械人被用作恐襲的風險，張丹指機械人的底層驅動控制系統屬於開放式，缺乏加密保護，任何人均可透過電腦修改程式進行二次改造，若配合人臉識別程式，理論上可令機械人自動辨認並追蹤特定攻擊目標，提升攻擊精確度，加上現時三維（3D）打印成本低廉，「有心人」可自行打印攻擊性零件，再安裝到機械人身上。

為免機械人被改裝成恐襲武器，張丹建議機械人出廠時須作加密防護，避免程式被隨意修改，並阻止機械人連接外網，以降低黑客入侵風險，同時要求買家簽訂安全協議，禁止改裝作非法用途；政府亦應訂立法律規管框架，明確規範使用責任，並引入溯源技術，追蹤核心零件流向，防止被仿造或非法改裝。

「機械人大戰已非科幻片情節」

香港科技大學鄭家純機器人研究院院長兼電子及計算機工程學系教授施凌認為，控制機械人需要連接網絡，故網路攻擊是一大風險，若機械人遭黑客入侵操控，可破壞公共安全，例如篡改無人車或無人機的GPS（衛星定位）數據，便可操控機器前往錯誤地點，甚至引發交通事故。

施凌續稱，從技術上來說，機械人改裝為武器並不困難，而且門檻正在降低，機械人大戰已非「科幻片情節」，而美國已有涵蓋服務、通訊、教育等多方面服務型機械人的UL3300安全標準，除了移動安全，亦有覆蓋網絡安全及防火、防觸電措施等要求，港府亦可推動各界建立安全認證制度、機器人登記及強制暫停或召回機制等。

防護措施方面，施凌建議用家避免使用公共網絡操控機械人，在活動中保持機械人與市民的安全距離，亦要熟悉緊急斷電裝置位置，以防意外；若機械人配備鏡頭，遭入侵或會導致隱私外洩，用戶應在閒置時遮蓋鏡頭。

圖為慶祝香港回歸祖國29周年系列活動啓動禮暨「香江奮進啓新程」文藝晚會上的機械人表演。

倡用商說例限制機械人功能

中文大學工程學院副院長黃錦輝表示，不同時代的恐怖分子會選擇不同工具進行恐襲，過去會騎劫飛機，未來或會利用機械人，「用壞人數據進行訓練，等同恐怖分子訓練小朋友殺人放火，更可能會有恐怖分子工場」。他強調，雖然現時全球仍未發生機械人恐襲，香港受襲風險亦不算高，但政府亦應密切留意國際情況，並研究備案。

黃錦輝指出，黑客攻擊電腦系統、摧毀數據、控制工廠電源或令核電廠有核洩漏，均屬於恐襲手段，亦可入侵和操控重要人物車輛的AI系統，「定一個死亡行程」。

現時不少酒店商場均使用迎賓機械人，被問及恐怖分子利用進行恐襲的風險，黃錦輝說這些機械人設計較為簡單，即使被入侵，亦難構成嚴重後果，但AI日後若進化為具備人類級別認知能力、能自主學習並跨領域執行任何智力任務的AI系統──通用人工智能（AGI），相關恐襲風險便會大增。

黃錦輝建議，政府需針對AI機械人製造工程程序和部件立法進行規管，另可透過現有的《商品說明條例》監管，要求機械人供應商註明機械人的功能，若其實際超出有關範圍便屬違法。

創科局：採技術中立原則

創新科技及工業局發言人表示，本港多項現行法例採用技術中立的原則，可提供法律依據，處理與科技應用相關的風險及違法行為，而且智能化及機械人項目須符合現行的法例及相關界別或場景適用的規範，不同行業的監管機構亦會按其行業風險訂立相關合規及安全要求，確保在推動創新應用的同時，兼顧系統安全及公共安全。

發言人續稱，政府亦會持續檢視機械人技術的發展和應用情況，以完善相關政策，並適時參考國內外經驗及相關規範或標準，務求平衡機械人的技術發展與規管。

對於機械人武器或相關配件的出入口管制，海關表示，一向應用風險管理及情報交流和分析打擊各類型走私活動，亦會在各出入境管制站對旅客、貨物和運輸工具進行監控及查驗，並與相關部門保持緊密聯繫，加強情報交流及採取聯合行動，以防止禁運或受管制物品非法進出本港。根據《進出口條例》，所有受管制物品必須先獲得有關當局簽發的有效牌照或許可證，方能進出口。

記者：何姵妤、曾偉龍