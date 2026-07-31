恒大「緹岸」發展商疑欠財務公司1.7億元 申禁制清盤呈請被駁回

已清盤的恒大集團屯門樓盤「緹岸」發展商福彩發展涉拖欠恒大子公司旗下財務公司創盈財務逾1.7億元，福彩發展早前入稟法庭申請傳票，要求禁制創盈財務向其提出清盤。高等法院特委法官王鳴峰今頒下判詞，指案發時創盈財務為緹岸提供補貼買家按揭，以促進緹岸單位銷售，而福彩發展須報銷相關成本，雙方代表亦曾簽署相關協議，考慮到現時福彩發展除了創盈財務以外，亦疑拖欠地產代理2.3億元及銀行債務1.2億元，允許創盈財務提出清盤符合公眾利益，故駁回福彩發展的申請。

原告Fortune Choice Development Limited（福彩發展有限公司），被告Profit Concept Finance Limited（創盈財務有限公司）。

判詞指，原告為屯門「緹岸Ocean Camino」的發展商，該項目由30座建築物組成，有近2,000個住宅單位，而截至今年2月為止，該發展項目內的住宅單位仍未全數售出。被告是中國恒大附屬公司天基控股（Tianji Holding Limited）間接持有的全資附屬公司，被告被恒大集團及天基用作融資，為一些香港發展項目提供資金，當中包括緹岸。

屯門「緹岸Ocean Camino」由30座建築物組成，有近2,000個住宅單位。

天基在2017年收購了原告部分股權，翌年原告再與天基簽訂管理協議，規定原告的董事局由3名董事組成，其中一人由天基提名，另外兩人由OCI基金（OCI Real Estate Fund I S.P.提名。

約2019年4月，恒大及天基決定透過被告向潛在買家提供按揭貸款融資，以促進發展項目單位銷售。根據被告方的說法，為促進緹岸銷售，被告向緹岸買家提供條款優惠的「補貼買家按揭（Subsidised Purchaser Mortgage）」，例如長達24個月的免息期及9成按揭等，令被告須以較高利率借入資金，故原告須向被告報銷因提供該按揭而產生的所有成本，這項提議在2020年12月透過恒大內部合同審批申請獲批。

官：原告未提涉案債項真誠爭議

法官考慮雙方陳詞後，認為原告方未能有效地就涉案債項提出真誠爭議（bona fide disputes），故沒有基礎支持其禁制申請。首先，相關債項曾重複地獲原告確認，雖然原告方指簽署及批核相關《按揭補貼協議》的人士當時並非原告董事，但雙方代表有電郵和微信訊息來往，原告亦的確因該協議獲益，而董事會也可授權該人簽署協議。

此外，原告直到恒大及天基清盤為止，一直由天基處理營運，而掌握大部分股權的OCI基金在2018年至2023年並沒有干涉原告的運作。雖然當時簽署及批核相關《按揭補貼協議》，對原告而言未必是最有利，但法庭現階段並無證據達到這個結論，原告亦的確因相關按揭而賣出更多緹岸單位。

判詞亦指，即使原告現時有7,900萬的資金儲備，但被告方指稱的1.7億元，另有地產代理公司入稟追討原告2.3億元，原告又涉拖欠1.2億元銀行債務。在此情況下，允許被告向法庭呈請原告清盤是符合公眾利益，縱使潛在的清盤消息可能對緹岸單位價值造成影響，但緹岸與恒大的關係及恒大的清盤早已被廣泛報道。

法庭最終駁回原告方的申請，但會暫緩命令28天，以待原告進一步考慮及可能與被告協商；原告另須支付訟費。

案件編號：HCMP 203/2026

法庭記者：王仁昌