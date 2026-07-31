料「超強厄爾尼諾」正形成 天文台：今年雨量料偏多 極端天氣機率增

天文台指出，赤道太平洋中部及東部的海面溫度持續上升，預料強度於11至12月達頂峰，發展成「超強厄爾尼諾」的機會正逐步攀升。氣候模式更預測，屆時海溫峰值或超過攝氏3度，有機會成為自80年代有衛星記錄以來最強的厄爾尼諾現象。

「超強厄爾尼諾」曾引發歷史性叢林大火

天文台透露，過去三次「超強厄爾尼諾」均為全球不同地區帶來極端天氣。天文台舉例指出，1982年首次被完整記錄的「超強厄爾尼諾」，曾導致澳洲、印尼及菲律賓受下沉氣流影響而遭遇嚴重乾旱，澳洲更爆發歷史性叢林大火；而當年香港的總雨量亦創下當時的歷史新高。

本港今年雨量料偏多 籲市民提防威脅

天文台警告，在氣候持續暖化的背景下，若與「超強厄爾尼諾」產生疊加效應，全球出現暴雨、乾旱及高溫等極端天氣的可能性將進一步激增。綜合觀測實況，預料香港今年全年總雨量屬正常至偏多的機會較高。天文台表明會密切監測最新發展，並呼籲市民時刻留意最新天氣提示及警告，及早提防各種極端天氣可能帶來的潛在威脅。