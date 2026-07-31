男商人尖沙咀酒吧疑遭圍毆重創不治 2男分別被控謀殺及協助罪犯提堂

尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧日前發生命案，32歲楊姓男商人懷疑因態度及酒精影響下與他人爆發衝突，男商人遭圍毆致頭部重創，送院救治延至今日不治。警方事後拘9名男女，仍有人在逃。2名被捕男子分別被控謀殺及協助罪犯罪，今午於九龍城裁判法院首次提堂。2名被告暫毋須答辯，控方申請押後以待死者的死亡證及死因報告，以及進一步調查。署理主任裁判官鄭念慈押後案件至10月29日，2名被告續須還押。

被告依次為33歲地產經紀吳展文及37歲地盤工人劉子豪，分別被控謀殺罪及意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。

兩男分別被控謀殺與協助罪犯罪

控罪指，吳展文於今年7月25日在尖沙咀金馬倫道26號至28號金壘商業中心4樓Club Revel謀殺男子楊淦全。劉子豪則被控於今年7月26日在深水埗南山邨公廁外，當賴永霖、梁俊傑及李汶泰犯可逮捕的罪行，即謀殺，而劉子豪知悉或相信該些人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，向賴永霖、梁俊傑及李汶泰提供運輸以協助他們逃走，而意圖妨礙拘捕或檢椌該些人。

身穿綠色T裇的吳展文聽畢控罪內容後低聲回答：「明白」，在聆訊期間一直低頭；吳無保釋申請。劉子豪則穿白色T裇，申請保釋被拒，須繼續還押。

案件編號：KCCC2220/2026

法庭記者：雷璟怡