涉收賄以利便保險代理轉介客戶辦理開戶 3名時任銀行職員被控7罪 准保釋至9月訊

3名時任銀行職員涉嫌收賄以協助一名保險代理轉介的客戶無須輪候，直接辦理銀行開立戶口手續。3人被廉政公署起訴共5項串謀使代理人接受利益及1項代理人接受利益罪；其中1人另涉於非法網上平台投注，而被控1項向收受賭注者投注罪。案件今於東區裁判法院提堂，3名被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。案件押後至9月25日再訊，3人續准以2萬至5萬元保釋，期間不得接觸控方證人。

被告依次為32歲陳富昆、29歲陳偉柏、及33歲游啓龍，案發時均為香港上海滙豐銀行有限公司客戶經理。陳富昆被控4項串謀使代理人接受利益罪；陳偉柏被控1項代理人接受利益及1項向收受賭注者投注罪；游啓龍被控1項串謀使代理人接受利益罪。

控罪指，陳富昆於2024年在香港與鄺玉蟬串謀，使陳富昆在無合法權限或合理辯解下，從鄺接受多筆款額，即就每名鄺轉介的客戶接受1,000至1,200元，作為陳富昆便利上述客戶於滙豐銀行開戶的誘因或報酬。陳富昆另涉與陳偉柏、余偉東和游啓龍串謀，令3人就每名轉介客戶獲得500元，作為他們便利客戶開戶的報酬。

陳偉柏被控於2024年某日從陳富昆接受500元，及於2026年2月5日至2026年2月11日向收受賭注者、即一個名為「McBet18」的線上平台投注；游啓龍則被於2024年與陳富昆串謀，使他從陳富昆多筆金錢，即就每個陳富昆轉介的客戶開戶，收取300元至500元。

案件編號：ESCC1834/2026

法庭記者：王仁昌