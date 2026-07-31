騎劫WhatsApp騙案｜兩周接獲逾150宗報案 仿聲線發訊息促轉錢 警方提3招防騙貼士！

過去兩周，警方共接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾2600萬港元。警務處網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興今日(31日)在電台節目表示，根據警方最新統計數據，若以季度比較，2026 年第一季至第二季的 WhatsApp 帳戶劫持案件，對比去年同期確實錄得上升趨勢。黃長興透露，過去兩個星期內已錄得成百宗相關個案。雖然此數字在歷史數據中不算特別罕見，但整體攀升的趨勢不容忽視。在這類案件中，大部份受害人的損失金額介乎數千至數萬港元不等，然而亦有情節嚴重的個別個案，受害人因誤信騙徒而蒙受了超過一千萬港元的巨額損失。

釣魚手段盜取驗證碼駭入whatsapp 帳戶

黃長興指出，以往的詐騙案多數是誘騙受害人前往便利店購買點數卡，但現時騙徒主要透過發送釣魚短訊（SMS）、搭建虛假官方網站，甚至在搜尋引擎投放廣告以接觸目標。騙徒透過這些手段誘使市民登入或掃描二維碼，藉此盜取用戶的驗證碼並強行登入、劫持其 WhatsApp 帳戶。除 WhatsApp 外，亦有少數個案涉及 Telegram、WeChat 等其他社交和通訊平台。

結合 AI 科技模仿親友語氣要求入錢

在成功劫持帳戶後，騙徒會分析受害人與親友、上司或商業夥伴的歷史聊天記錄。黃長興表示，騙徒會根據受害人平時的溝通習慣，評估應以文字還是語音訊息進行詐騙。在上述損失逾千萬港元的個案中，受害人本身是一名從商人士，平時與父親亦有生意往來。騙徒利用受害人父親的帳戶發送語音訊息，其中使用的聲音、語氣及說話習慣，皆與受害人父親極為相似。受害人因語音極具說服力而放鬆戒備，未有懷疑帳戶已被劫持，最終按照指示多次轉帳。

港人常用通訊軟件whatsapp溝通，令賊人有機可乘。資料圖片

偽冒商業夥伴誘騙轉帳

針對受害人為何會將款項轉入陌生戶口，黃長興解釋，騙徒在詐騙過程中會編造各種藉口，例如聲稱「朋友、供應商或商業夥伴需要資金周轉」或「急需支付一筆帳單」，要求受害人直接匯款至第三方戶口。這種手法在針對從商受害人的案件中尤為常見。為了減低受害人的防範心理，詐騙集團通常會使用在香港本地開設的銀行戶口、轉數快或電子錢包作為收款渠道，而這些戶口多為俗稱的「傀儡戶口」，部分更會以個人或看似合法的公司名稱命名，使受害人信以為真。

市民仍可透過數項實用建議加強防範。

「停一停諗一諗」防範妙招

面對日益精密的 AI 模仿技術，黃長興坦言，在數碼化年代要完全避免聲音被盜用具有一定難度，但市民仍可透過數項實用建議加強防範。首先，任何人在收到涉及轉帳、點擊連結或提供驗證碼的要求時，都應「停一停、諗一諗」。市民應直接致電對方核實，但切記不可直接使用已被懷疑劫持的 WhatsApp 撥打視訊或語音電話，因為電話另一端很可能是騙徒。正確的做法是使用傳統手機通話，或透過其他通訊軟件（如 FaceTime、WeChat）聯絡對方。

其次，在核實身份時，可以主動詢問一些只有雙方才知悉的私人細節或過往約定，這些細節是騙徒無法從聊天記錄中得知的。此外，轉帳前必須仔細核對收款戶口是否屬於平時合作的供應商或相識人士，若出現完全陌生的戶口，便應提高警覺。

最後，市民若擔心自己的通訊帳戶被靜悄悄連結，可定期在應用程式內檢查「已連結裝置」，查看是否有未知的電腦或平板電腦登入。而在日常生活中，應盡量避免在社交平台（如 Instagram、Facebook）發布帶有個人「聲音導航」的影片，並將社交帳戶的私隱設定為「僅限好友」查看，以減少聲音特徵及個人資料被騙徒搜集並利用 AI 仿製的風險。