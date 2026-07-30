旺角朗豪坊扶手現鼠蹤 食環署要求商場下周四前治鼠患否則檢控

有網民日前在社交平台上載影片，片中所見有老鼠在旺角朗豪坊扶手處高速狂奔，形容是「朗豪坊五星級大鼠」。食環署今日（30日）表示，已隨即派員巡視商場的公用地方和食物業處所，已要求旺角朗豪坊的物業管理負責人在8月6日前，必須採取所需步驟，除去可致鼠患的事物，否則會遭檢控。

食環署巡視發現鼠跡及假天花有孔洞

片段所見，老鼠沿欄杆扶手高速爬行，引來不少人舉機拍片，亦有市民因被嚇怕急速離開。朗豪坊回覆傳媒查詢時表示，已即時清潔及消毒相關公眾地方，並安排專業滅蟲公司在商場關閉後作全面檢查及深層消毒，亦已聯絡食環署，要求檢視商場周邊街道的衞生情況。

食環署今則表示，隨即派員巡視商場的公用地方和食物業處所，其間發現鼠跡及假天花有孔洞，另有一持牌食物業處所的食物室內有垃圾桶未有妥善蓋好，不但使鼠隻容易進出，更為牠們提供食物來源和藏匿地方，情況並不理想。署方已向該商場的物業管理負責人和員工作出衞生教育及提供防鼠滅鼠建議，並得悉有關商場已安排滅蟲公司進行徹底清潔及加強防鼠滅鼠措施。

食環署要求商場8月6日前治鼠患否則檢控

因應署方人員今日在商場的巡查結果，署方已根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第47（1）條發出消除蟲鼠通知，規定旺角朗豪坊的物業管理負責人在8月6日前，必須採取所需步驟，除去可致鼠患的事物，否則會遭檢控。同時，署方人員已向有關食物業處所的負責人發出口頭警告，要求糾正違規情況。食環署強調，私人處所（包括商場等室內場所）的業權人或佔用人有責任清理其處所內的蟲鼠。私人處所負責人必須切實履行其法定責任，主動落實有效的防鼠及滅鼠措施。

署方亦指，會密切留意旺角朗豪坊的衞生情況，若發現有處所衞生情況欠佳、未有妥善處理食物或垃圾，或有可能引致鼠患，署方會根據實際情況，按《公眾衞生及市政條例》（第132章）及其附屬法例採取適當執法行動，以保障公眾健康。

過往半年旺角區共發出10張法定消除蟲鼠通知

就旺角區而言，食環署過往半年共發出10張法定消除蟲鼠通知，並在該商場一帶向違反清潔法例的人士共發出122張定額罰款通知書。除在區內公眾地方進行日常清潔和防治鼠患工作外，食環署早已加強有關商場附近公眾地方的潔淨工作及防鼠措施，包括增加附近後巷的捕鼠器和鼠餌盒等，並增加後巷清潔和巡查頻次，以提升防治鼠患工作的成效。