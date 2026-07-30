要求酒店賓館提供防煙頭套 民政總署改善安排：允業界自行決定公共區域是否提供

民政事務總署早前向全港酒店及賓館業持牌人發出新要求，要求酒店及賓館在處所內提供防煙頭套，提升火警安全保障水平，惹來香港餐旅業協會及酒店業主聯會批評，指事前未有諮詢業界。民政總署聯同消防處今（30日）與酒店業界代表會面，了解業界憂慮後，允許酒店及賓館經營者可自行決定公共區域及員工區是否配置防煙頭套。

民政總署：應聚焦降低客房內的火警風險

民政總署指，在會上三方都同意，配置防煙頭套措施應聚焦降低客房內賓客在睡眠時面對的火警風險。就此，優化的落實安排包括，酒店及賓館經營者在其處所內每間客房提供足夠數量的防煙頭套，以涵蓋該房間的最高容許入住人數，於此階段鼓勵業界積極落實。

消防處將提供建議供應商名單

至於公共區域及員工區，則不會有配置建議規定，酒店及賓館經營者可自行決定是否有需要。此外，消防處會就防煙頭套的技術規格和採購資訊向業界提供意見，例如認可的產品標準和建議供應商名單。

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署方亦重申，與會三方都同意消防安全是重中之重，與此同時，政府亦理解業界就推行方面的關注，今日的會議與酒店業界代表進行了建設性的討論，消防處的專業意見亦釋除了業界的疑慮。政府會繼續與業界保持緊密溝通，聯同業界代表向業界推廣各項消防安全措施，共同提升本港酒店處所的整體消防安全水平。