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攬10歲世姪女錫嘴摸臀 銀行助理總經理非禮罪成囚8周

社會
更新時間：18:04 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:04 2026-07-30 HKT

52歲銀行助理總經理受人所託照顧友人10歲女兒，卻涉於房間內擁抱、親吻及撫摸女童臀部。銀行經理否認猥褻侵犯罪受審，今於東區裁判法院被裁定罪名成立。裁判官鄭潤聰判刑指雖非一般違反誠信的情況，但女事主視被告為長輩，兩家人過去關係密切，曾一起旅遊，女事主父母亦出於信賴被告，才會讓女事主與被告獨處，考慮到案例指須判處阻嚇性刑罰，終判囚8星期。惟鄭官批准被告保釋以待上訴，期間不准離港。

被告對臉部觸碰的說法模棱兩可

被告陳琳，被控於2025年8月10日在北角清華街某單位內猥褻侵犯女童X。

鄭官今裁決時，指女童X及其他控方證人誠實可靠，盤問下沒有動搖或掩飾，而女童的證供也沒有內在矛盾。被告雖然在警誡錄影會面中否認非禮指控，又稱可能雙方臉部意外觸碰，但鄭官認為臉部是敏感部位，如果雙方有接觸，被告不可能給出如此模棱兩可的說法，即使他需要安撫X的情緒，也毋須身體接觸，終裁定被告罪名成立。

求情稱事業與聲譽因案毀於一旦

辯方求情時，指被告過去沒有案底，其背景及品格良好，積極於損款及義工服務，其妻子求情信亦指被告是好丈夫及好爸爸。被告在銀行業內有32年經驗，經常接觸巨額資金，反映其誠信及專業，本案已令他的事業和聲譽毀於一旦。辯方指案件屬單一事件，被告重犯機會低，望法庭輕判。

鄭官判刑指，雖然被告過去品格良好，但案例指出法庭須保護兒童，判刑須具阻嚇性，以表達公眾厭惡及補償事主所受委屈。本案雖然不是一般違反誠信的情況，但X視被告為長輩，兩家人過去關係密切，曾一起旅遊，X的父母因信賴被告，才會讓X與被告獨處，而X亦在事件中受驚，故判監屬合適刑罰，終判囚8星期。

案件編號：ESCC2718/2025
法庭記者：王仁昌

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