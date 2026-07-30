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海皇粥店2創辦人擔保金海餐飲500萬元貸款 遭銀行入稟追數逾376萬元

社會
更新時間：13:15 2026-07-30 HKT
發佈時間：13:15 2026-07-30 HKT

連鎖粥品店海皇粥店去年5月宣布全線結業，創辦人蕭楚基今年初被頒令破產。海皇粥店兩名創辦人蕭楚基及蔡汪浩昨遭交通銀行入稟高等法院指，兩人擔保金海餐飲500萬元貸款後，截至今年6月仍有逾352萬元本金未還，連同累計利息，向兩人及金海餐飲追討逾376萬元欠款。

原告為交通銀行(香港)有限公司，被告為金海餐飲有限公司、海皇粥店創辦人蕭楚基及蔡汪浩。交通銀行在入稟狀指，金海餐飲有限公司在交通銀行開立了一個或多個帳戶。金海餐飲2021年向交通銀行借貸500萬元獲批，貸款合約指明500萬元分期貸款，每個月以年利率2.70%計算利息，需於84個月內分期還款，每月償還本金及利息直至全數清還為止。合約其後修訂為需於96個月內分期還款。

蕭楚基及蔡汪浩於2021年6月18日簽訂擔保契約，同意為金海餐飲清償任何欠債及承擔連帶責任，直至交通銀行連本帶利收回全額還款為止，若被告未能於到期日前清還貸款，交通銀行將繼續累計利息，被告亦需向交通銀行彌償任何損失或法律責任。交通銀行在2025年8月7日發律師信要求金海餐飲、蕭楚基及蔡汪浩，在7天內償還未還清債務及利息等，但3名被告至今仍未償還拖欠債務351.6萬元及利息約24.5萬元共逾376萬元，遂入稟高等法院要求3名被告連本帶利償還逾376萬元，以及按彌償基準計算的相關訟費。

案件編號：HCA1327/2026
法庭記者：劉曉曦

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