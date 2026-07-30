消委會‧咖啡機｜De'Longhi全自動機性價比高、咖啡口感厚實 $649小米半自動機獲推薦（附產品全名單）

特濃咖啡機｜一杯香濃的特濃咖啡是不少打工人士的提神首選，市面上咖啡機款式眾多且價格差異極大。消委會今日（30日）發表月刊，公布10款特濃咖啡機的測試報告，拆解各款機型的效能表現，一款售價6,888元的全自動咖啡機獲評4分，被評為性價比最高；另一款半自動咖啡機售價僅649元，獲評3.5分，高性價比獲消委會推薦。《星島頭條》整理特濃咖啡機消委會測試報告，即睇10款樣本效能比較、推薦產品名單及選購實用建議！

消委會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT）進行了10款特濃咖啡機測試。測試樣本主要於歐洲購買並由當地實驗室評測，旨在評估全自動與半自動咖啡機的效能與實用性。

實驗室參考歐洲標準 EN 60661 進行沖調，由專家味道評審。評分比重為：製作咖啡佔50%、使用方便及個人化設定佔35%、運作寧靜度佔10%、省電程度佔5%。

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在全自動咖啡機組別中，以下四款產品獲得4分總評，表現優秀：

De'Longhi Rivelia (EXAM440.35.W) ：售價$6,888，總評4分。性價比最高，連續沖調時咖啡溫度穩定。

：售價$6,888，總評4分。性價比最高，連續沖調時咖啡溫度穩定。 De'Longhi Dinamica Plus (ECAM380.95.TB) ：售價$10,988，總評4分。日常操作方便，自動化製作泡沫咖啡。

：售價$10,988，總評4分。日常操作方便，自動化製作泡沫咖啡。 Jura J10 ：售價$23,880，總評4分。機身穩定且運作寧靜，惟價格較高。

：售價$23,880，總評4分。機身穩定且運作寧靜，惟價格較高。 Krups EA9108 Sensation：售價$8,198，總評4分。連續沖調時咖啡溫度理想且穩定，操作簡單。

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在半自動咖啡機組別中，以下產品整體表現不俗，適合喜愛親手沖配的用家：

小米 Xiaomi (CME003) ：無磨豆功能，售價僅$649，總評3.5分。省電表現極佳，適合預算有限的用家。

：無磨豆功能，售價僅$649，總評3.5分。省電表現極佳，適合預算有限的用家。 De'Longhi Dedica Duo (EC890.M) ：無磨豆功能，售價$2,498，總評3.5分。連續沖調時咖啡溫度維持穩定。

：無磨豆功能，售價$2,498，總評3.5分。連續沖調時咖啡溫度維持穩定。 Philips Barista Brew (PSA3328/01) ：內置磨豆功能，售價$5,998，總評3.5分。使用方便，清潔簡單。

：內置磨豆功能，售價$5,998，總評3.5分。使用方便，清潔簡單。 De'Longhi (ECP35.31)：無磨豆功能，售價$1,848，總評3.5分。寧靜程度高，操作時機身穩定。

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樣本編號 組別 品牌及型號 售價 製作咖啡 使用方便程度

& 個人化設定 寧靜程度 省電程度 總評 AE1 全自動 De'Longhi Rivelia EXAM440.35.W $6,888 4.5 4.0 3.0 4.5 4.0 AE2 全自動 De'Longhi Dinamica Plus ECAM380.95.TB $10,988 4.5 4.0 3.0 4.5 4.0 AE3 全自動 Jura J10 $23,880 4.5 4.0 4.0 3.5 4.0 AE4 全自動 Krups EA9108 Sensation $8,198 4.0 3.5 4.0 3.0 4.0 MEG1 半自動 (具磨豆) Philips Barista Brew PSA3328/01 $5,998 3.0 4.0 3.0 2.5 3.5 MEG2 半自動 (具磨豆) Smeg EGF03PBUK $8,800 3.0 3.5 3.5 2.0 3.0 ME1 半自動 (無磨豆) 小米 Xiaomi CME003 $649 3.5 3.5 4.0 4.5 3.5 ME2 半自動 (無磨豆) De'Longhi Dedica Duo EC890.M $2,498 4.0 3.0 4.0 4.0 3.5 ME3 半自動 (無磨豆) De'Longhi ECP35.31 $1,848 3.5 3.0 4.0 2.0 3.5 ME4 半自動 (無磨豆) Gaggia Classic E24 (RI9481) $6,180 3.5 2.0 3.0 1.0 3.0 *註：上述所有評分細項（製作咖啡、使用方便及設定、寧靜程度、省電程度）與「總評」之滿分皆為 5 分。

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在「製作咖啡」測試中，全自動機表現理想。De'Longhi Rivelia（AE1）在連續沖調時咖啡溫度穩定，而 Krups EA9108 Sensation（AE4）連續沖調時平均溫度接近理想的67°C。

然而，多款半自動咖啡機在連續沖調時溫度不夠穩定。Philips Barista Brew（MEG1）第1杯與第3杯相差11.6°C；無磨豆功能的小米 Xiaomi CME003（ME1）及 De'Longhi ECP35.31（ME3）溫度差更達12.9°C及12.8°C。僅半自動機 De'Longhi Dedica Duo（ME2）能在此情況下維持溫度穩定。

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在口味評審測試上，專家評審團隊發現，大部分全自動咖啡機表現卓越，包括 De'Longhi 的 Rivelia (AE1) 和 Dinamica Plus (AE2)，以及 Jura J10 (AE3)，在味道評審中均獲得4.5分的高評價，消委會形容咖啡的酸度、苦味和澀味協調平衡，口感厚實，脂層豐厚，餘韻持久。半自動咖啡機則各有千秋，De'Longhi Dedica Duo (ME2) 表現突出，獲得4分，顯示其即使作為半自動型號，亦能穩定萃取出高品質的咖啡。小米 Xiaomi (CME003)（ME1）及 De'Longhi ECP35.31 (ME3) 等型號亦獲得不俗的3.5分。

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全自動機因一鍵操作而獲較高評分，普遍獲3.5分至4分。型號如 De'Longhi Rivelia（AE1）及 Dinamica Plus（AE2）均能自動製作泡沫咖啡，且可自由微調研磨度與濃度。

半自動機則因需要用家手動壓粉及控制時間，方便度評分較低。其中 Gaggia Classic E24（ME4）僅得2分，水缸拆卸不便，且功能設定單一。此外，小米 Xiaomi CME003（ME1）及 De'Longhi ECP35.31（ME3）的水缸同樣不易拆裝。

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「運作時的寧靜程度」測試中，各樣本評分介乎3分至4分。全自動咖啡機由於內置磨豆及自動壓粉等複雜結構，運作聲音通常較大。例如 De'Longhi Rivelia（AE1）及 Dinamica Plus（AE2）僅獲3分。

獲得4分較寧靜表現的包括全自動機 Jura J10（AE3）及 Krups Sensation（AE4），以及半自動無磨豆功能的小米 CME003（ME1）、De'Longhi Dedica Duo（ME2）和 ECP35.31（ME3），操作時機身相對穩定且噪音低。

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「省電程度」測試中，評分由1分至4.5分不等。全自動機 De'Longhi Rivelia（AE1）及半自動無磨豆機小米 CME003（ME1）表現最優，均獲4.5分。小米 CME003 預熱及製作耗電僅3.59Wh，De'Longhi Rivelia 製作泡沫咖啡也僅用12.71Wh。

相比之下，半自動機 Gaggia Classic E24（ME4）僅獲1分，備用耗電較高，預熱及製作更耗電達48.46Wh。半自動機 Smeg EGF03PBUK（MEG2）及 De'Longhi ECP35.31（ME3）也只得2分。

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購買與使用特濃咖啡機時，可參考以下建議：

按需選購：追求便利建議選全自動機；若喜愛控制咖啡風味和享受手作過程，則宜選半自動機。 注意連續沖調：若需連續沖調多杯咖啡，需注意部分半自動型號咖啡溫度不穩定。 定期清潔保養：全自動咖啡機結構複雜，應定期日常清洗與除垢。部分型號水缸及配件拆卸較繁複。 留意耗電：部分半自動機預熱或製作泡沫咖啡耗電較高。

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