六合彩︱頭獎$2500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
更新時間：21:32 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:32 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:32 2026-07-30 HKT
第82期六合彩，攪珠今晚（7月30日）9時半舉行。一注獨中頭獎金額達2500萬元，而截止投注時間為晚上9時15分，投注總額逾5500萬元。
今期攪珠結果：1、2、14、17、23、35，特別號碼：48
根據近50期六合彩攪珠中，最熱門的攪出號碼如下：
|
近50期六合彩「幸運號碼」（包括特別號碼）
|
攪出次數
|7
|13次
|20、28
|各12次
|34
|11次
參考近10期攪珠（含特別號碼），攪出最多次數的號碼是7號，共出現5次；其次為5、21、27、31、44號，各出現3次。以下是近10期攪珠結果：
|攪珠日期
|攪出號碼（特別號碼）
|28/07/2026
|4, 7, 14, 20, 21, 30, (34)
|25/07/2026
|5, 7, 12, 26, 31, 42, (11)
|23/07/2026
|4, 7, 15, 29, 32, 46, (23)
|21/07/2026
|1, 6, 37, 41, 45, 47, (8)
|16/07/2026
|18, 21, 26, 30, 32, 44, (27)
|14/07/2026
|10, 16, 19, 27, 31, 44, (17)
|11/07/2026
|2, 5, 7, 11, 41, 46, (43)
|09/07/2026
|1, 7, 18, 21, 33, 38, (28)
|07/07/2026
|5, 34, 37, 43, 48, 49, (27)
|05/07/2026
|3, 14, 19, 20, 31, 38, (44)
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