伊院副顧問醫生以家人之名濫開千支咳藥水自用 2項行為失當罪成 判160小時社服令

時任伊利沙伯醫院副顧問醫生李志良在2015年至2020年期間，為6名家人和傭工建立診症預約紀錄，在他們沒有應診下處方含有可待因成份的咳藥水和精神活性藥物中樞神經興奮劑，又讓病人把過量處方的藥交予他。經審訊後，李被裁定兩項公職人員行為失當罪成，法官林偉權今於區域法院判處被告160小時社會服務令，另須向醫管局賠償2萬元。

被告李志良，案發時任伊利沙伯醫院副顧問醫生。控罪指，被告於2015年3月至2020年9月擔任公職期間，沒有合理辯解或理由而故意作出不當行為，即致使診症預約看來是分別由8名病人作出，並在該些病人沒有求診的情況下，向他們處方 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL 的受管制藥物，致使醫院職員配發上述藥物，而被告保留該些藥物作私自保存或處置。

案件編號：DCCC1123/2022

法庭記者：王仁昌