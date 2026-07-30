香港足球盛會2026｜曼城/車路士/國際米蘭/祖雲達斯啟德交鋒！一文睇清球星名單、票價詳情（附購票連結）

「香港足球盛會2026」將於7月31日至8月5日於啟德體育園舉行，曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯四大歐洲頂級勁旅將會師香港。這次足壇盛事是啟德主場館首度迎來的頂級足球賽事，裝載本港無數英超球迷的期待。《星島頭條》整理今次盛事多項重要內容，即睇球星名單、票價詳情、購票平台及乘車路線等。

4支曾捧起歐洲冠軍聯賽獎盃的殿堂級球會，包括曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯將會師香港。這項足壇盛會是4支歐洲頂級勁旅在2026/27新賽季前的重要熱身賽，球迷將可在容納50,000人的世界級啟德主場館，親眼見證2場精彩絕倫的頂尖對決。

根據曼城官方公佈的訪港陣容，陣中多名主力球星如夏蘭特、剛奪得世界盃的中場核心洛迪、比利時翼鋒杜古等，遺憾未有隨隊來港。不過，曼城訪港陣容內仍不乏著名球星，包括意大利門將當拿隆馬、進攻中場科頓，及克羅地亞中場高華錫等。

至於國際米蘭方面，訪港陣容則仍然待定。

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曼城訪港全名單：

另一方面，車路士早前則公布了27人熱身賽大軍名單，當中大半主力亦有在陣，包括前鋒祖奧柏度（João Pedro）、有巴西神童之稱的艾斯迪華奧（Estêvão Willian）及後衛韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）及門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）等主力隨隊，車路士核心高爾彭馬（Cole Palmer）亦有份。

車路士熱身賽名單：

祖雲達斯訪港陣容：

門將

馬迪亞比連( Perin)、 Di Gregorio、Pinsoglio



後衛

費達歷高加迪 (Gatti)、萊特基利 (Kelly)、皮爾卡魯魯( Kalulu)、 Rugani、祖奧馬里奧盧比斯 (Joao Mario)、安迪亞甘比亞素 (Cambiaso)、祖安卡巴爾( Cabal)、莊拿斯魯希( Rouhi)、 Gil Puche、Van Aarle



中場

文路爾盧卡迪利( Locatelli)、華斯積艾錫 (Adzic)、Ekhator、法比奧米列迪 (Miretti)、杜格拉斯雷斯 (Douglas Luiz)、艾法美路 (Arthur)、 Owusu、基倫耶迪斯 (Kenan Yildiz)



前鋒

薩高華 (Zhegrova)、謝利美保格 Boga、 Milik、Oboavwoduo、 Licina、Durmisi、 Elimoghale、韋斯頓麥堅尼( Weston McKennie)

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本次足球盛會的2場主要賽事將於2026年8月1日及8月5日晚上舉行，票價設有6個級別，以滿足不同球迷的需求，部門位置仍有門票。

賽事日程：

朝日啤酒盃：曼城 對 國際米蘭– 2026年8月1日（六）19:30

健絡通盃：車路士 對 祖雲達斯– 2026年8月5日（三）19:30

賽事門票票價：

HK$ 399 / 799 / 1,399 / 1,999 / 2,399 / 2,999

座位表及相應票價

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為方便球迷順利購票，以下為大家整理了官方及多個合作平台的購票鏈接。請注意，部分售票平台會額外收取平台服務費，球迷在購票時可作參考。

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除了正式表演賽外，曼城及車路士亦將於啟德主場館參與公開訓練環節。公開訓練門票票價統一為299元，並已於2026年5月14日16:00起，連同正賽門票同步公開發售，現仍有門票剩餘。

公開訓練時間表：

曼城公開訓練：2026年7月31日（五）19:30

車路士公開訓練：2026年8月4日（二）19:30

公開訓練購票鏈接：

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兩場表演賽的開賽時間均為晚上7時30分，預計散場時正值深夜人流高峰。由於啟德主場館可容納約5萬名觀眾，建議球迷預先規劃回程路線並預留充足時間。

啟德體育園交通方式：

港鐵：乘搭港鐵屯馬綫至啟德站，步行約4分鐘即可到達。

專線巴士：場館設有巴士專線服務，方便市民往返。

的士：設有的士活動區。

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公開訓練率先直擊球星風采

未能親臨現場的球迷亦不用擔心，本次盛會的所有賽事及訓練均設有電視和線上直播。

直播詳情：

賽事直播：全部賽事將於HOY 77及HOY APP全程播出。

公開訓練直播：兩場公開操練亦會於HOY APP進行直播。

旁述語言：所有直播節目均設有中英雙語評述。

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