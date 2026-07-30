香港足球盛會2026｜曼城/車路士/國際米蘭/祖雲達斯啟德交鋒！一文睇清球星名單、交通及票價詳情（附購票連結）

「香港足球盛會2026」將於7月31日至8月5日於啟德體育園舉行，曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯四大歐洲頂級勁旅將會師香港。《星島頭條》整理今次盛事多項重要內容，即睇球星名單、票價詳情、購票平台及乘車路線等。

4支曾捧起歐洲冠軍聯賽獎盃的殿堂級球會，包括曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯將會師香港。這項足壇盛會是4支歐洲頂級勁旅在2026/27新賽季前的重要熱身賽，球迷將可在容納50,000人的世界級啟德主場館，親眼見證2場精彩絕倫的頂尖對決。

根據曼城官方公佈的訪港陣容，陣中多名主力球星如夏蘭特、剛奪得世界盃的中場核心洛迪、比利時翼鋒杜古等，遺憾未有隨隊來港。不過，曼城訪港陣容內仍不乏著名球星，包括意大利門將當拿隆馬、進攻中場科頓，及克羅地亞中場高華錫等。

相關新聞：

香港足球盛會2026｜夏蘭特確認缺席訪港 羅淑佩：重金「請佢嚟飲杯涼茶」無意思（附曼城訪港全名單）

票尾經濟│逾百間食肆提供優惠 足球盛會後擬安排交通接載遊客到九龍城區消費

曼城訪港全名單：

至於國際米蘭方面，則大多球星均有隨隊訪港。除了隊長拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）、法國前鋒馬古斯杜林（Marcus Thuram）及瑞士後衛艾簡治（Manuel Akanji）外，其他球員則都有訪港，包括查蘭洛古（Hakan Çalhanoğlu）、巴利拿（Nicolò Barella）、及迪馬高（Federico Dimarco）等。

國際米蘭訪港名單：

門將：祖斯馬天尼斯(Josep Martinez)、 普維迪爾(Ivan Provedel)、迪真拿路(Raffaele Di Gennaro)、法路拿度(Matteo Farronato)

後衛：巴斯東尼(Alessandro Bastoni)、恩比斯錫(Yann Bisseck)、班捷文柏華特(Benjamin Pavard)、卡路士奧古士圖(Carlos Augusto)、費達歷高達馬高(Federico Dimarco)、伊雲馬耶(Kouadio Yvan Maye)、保維奧(Leonardo Bovio)、馬里路(Mattia Marello)

中場：路爾斯軒歷基(Luis Henrique)、尼高路巴列拿(Nicolo Barella)、米希達利恩(Henrikh Mkhitaryan)、施連斯基(Piotr Zielinski)、查漢奴古(Hakan Calhanoglu)、彼達蘇錫(Petar Sucic)、安迪迪奧夫(Andy Diouf)、大衛法迪斯(Davide Frattesi)、阿歷山大史域高域(Aleksandar Stankovic)、杜柏奴域(Luka Topalovic)

前鋒：比奧艾斯保薛圖(Francesco Pio Esposito)、安治邦尼(Ange-Yoan Bonny)、馬迪奧拉維利(Matteo Lavelli)、莫斯科尼(Mattia Mosconi)、伊迪斯奧(Jamal Iddrissou)

另一方面，車路士早前則公布了27人熱身賽大軍名單，當中大半主力亦有在陣，包括前鋒祖奧柏度（João Pedro）、有巴西神童之稱的艾斯迪華奧（Estêvão Willian）及後衛韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）及門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）等主力隨隊，車路士核心高爾彭馬（Cole Palmer）亦有份。

車路士熱身賽名單：

祖雲達斯訪港陣容：

門將

馬迪亞比連( Perin)、 Di Gregorio、Pinsoglio



後衛

費達歷高加迪 (Gatti)、萊特基利 (Kelly)、皮爾卡魯魯( Kalulu)、 Rugani、祖奧馬里奧盧比斯 (Joao Mario)、安迪亞甘比亞素 (Cambiaso)、祖安卡巴爾( Cabal)、莊拿斯魯希( Rouhi)、 Gil Puche、Van Aarle



中場

文路爾盧卡迪利( Locatelli)、華斯積艾錫 (Adzic)、Ekhator、法比奧米列迪 (Miretti)、杜格拉斯雷斯 (Douglas Luiz)、艾法美路 (Arthur)、 Owusu、基倫耶迪斯 (Kenan Yildiz)



前鋒

薩高華 (Zhegrova)、謝利美保格 Boga、 Milik、Oboavwoduo、 Licina、Durmisi、 Elimoghale、韋斯頓麥堅尼( Weston McKennie)

返回目錄

本次足球盛會的2場主要賽事將於2026年8月1日及8月5日晚上舉行，票價設有6個級別，以滿足不同球迷的需求，部門位置仍有門票。

賽事日程：

朝日啤酒盃：曼城 對 國際米蘭– 2026年8月1日（六）19:30

健絡通盃：車路士 對 祖雲達斯– 2026年8月5日（三）19:30

賽事門票票價：

HK$ 399 / 799 / 1,399 / 1,999 / 2,399 / 2,999

座位表及相應票價

返回目錄

為方便球迷順利購票，以下為大家整理了官方及多個合作平台的購票鏈接。請注意，部分售票平台會額外收取平台服務費，球迷在購票時可作參考。

返回目錄

除了正式表演賽外，曼城及車路士亦將於啟德主場館參與公開訓練環節。公開訓練門票票價統一為299元，並已於2026年5月14日16:00起，連同正賽門票同步公開發售，現仍有門票剩餘。

公開訓練時間表：

曼城公開訓練：2026年7月31日（五）19:30

車路士公開訓練：2026年8月4日（二）19:30

公開訓練購票鏈接：

返回目錄

兩場表演賽的開賽時間均為晚上7時30分，預計散場時正值深夜人流高峰。由於啟德主場館可容納約5萬名觀眾，建議球迷預先規劃回程路線並預留充足時間。

啟德體育園交通方式：

港鐵：乘搭港鐵屯馬綫至啟德站，步行約4分鐘即可到達。

專線巴士：場館設有巴士專線服務，方便市民往返。

的士：設有的士活動區。

為配合於8月1、5及7日（星期日、星期三及星期五）在啟德主場館舉行的香港足球盛會（HKFF）2026及奧迪足球峰會2026，九巴特設7條散場線，在球賽結束後接載乘到不同地區，其中路線SP12一站直達新田皇巴站，方便內地觀眾完場後轉乘落馬洲–皇崗穿梭巴士（「皇巴士」）往深圳。

九巴特設7條特別散場線，方便球迷在散場後一程到達不同地方：

SP1觀塘及將軍澳：觀塘轉車站–觀塘市中心、秀茂坪、寶達轉車站、康盛花園、翠林、寶林、坑口，全程車費$15.4。 SP3荃灣及青衣：美孚轉車站、葵芳、葵興、石籬、石蔭、梨木樹、石圍角、荃灣市中心、福來邨、青衣轉車站、青衣邨、長康、長青，全程車費$25.6。 SP5A屯門：屯門公路轉車站、豐景園、安定、友愛、屯門市中心、紅橋、兆康、寶田轉車站、良景、田景、大興、山景、龍門居、蝴蝶、湖景，全程車費$28.4。 SP6天水圍及元朗：大欖隧道轉車站、元點、元朗大馬路、天耀、天瑞、天恩、天澤，全程車費$28.4。 SP7大埔及上水：大老山隧道轉車站、白石角、廣福邨、大埔超級城、太和、華明、粉嶺站轉車站，全程車費$25.6。 SP10銅鑼灣、灣仔及中環：紅隧轉車站、銅鑼灣百德新街、灣仔、金鐘、中環置地廣場、中環街市，，全程車費$25.8。 SP12新田皇巴站：直達新田皇巴站，全程車費$28.4

路線SP1、SP3、SP5A、SP6及SP7途經不同轉車站，乘客憑同一張八達通卡或電子支付方式轉乘指定九巴路線，可享有第二程車資免費的優惠。

此外，九巴月票、旅客日票適用於各路線（包括路線SP10、SP12九巴班次），其中旅客日票更適用於皇巴士，前往內地的旅客可選乘路線SP12到新田皇巴站轉乘皇巴士，經由24小時運作的落馬洲管制站（皇崗口岸）返回深圳。

返回目錄

公開訓練率先直擊球星風采

未能親臨現場的球迷亦不用擔心，本次盛會的所有賽事及訓練均設有電視和線上直播。

直播詳情：

賽事直播：全部賽事將於HOY 77及HOY APP全程播出。

公開訓練直播：兩場公開操練亦會於HOY APP進行直播。

旁述語言：所有直播節目均設有中英雙語評述。

返回目錄

相關新聞：

香港足球盛會2026｜曼城對國際米蘭，車路士對祖雲達斯 一文睇清賽程、電視台、APP直播資訊