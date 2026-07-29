國際青年商會已婚男會員涉強姦醉酒女會員 7女陪審團大比數裁定罪名不成立

2023年香港國際青年商會晚宴後，一眾會員到卡拉OK續聚飲酒作樂，29歲女會員飲用大量酒精，回到酒店房間留宿一晚，期間涉遭協助她搬行李的30歲男會員入房強姦。已婚男會員否認一項強姦罪，案件完成17日審訊，7女陪審團退庭商議近5小時後，以5:2裁定強姦罪名不成立。被告得知罪脫後在犯人欄內不斷抽泣。

X指晚宴後與其他會員續於卡拉OK聚會

現年33歲已婚男被告何立燊否認於2023年9月25日，在尖沙咀龍堡國際賓館1639號房強姦女子X。二人同為香港國際青年商會會員，但隸屬不同分會，男被告何立燊隸屬騰龍青年商會，女事主X隸屬城市女青年商會。

X供稱她從事保險業，2023年9月24日晚上香港國際青年商會舉行晚宴及頒獎禮，她得知宴會或會延續至夜深，便與另一女子合資預約一間酒店房間，方便相熟女會員在酒店房內化妝、更衣及休息。晚宴完結後，她與數名女會員回酒店房間更衣，與21個分會的會員到尖沙咀港晶中心Neway延續聚會。

稱醉酒留宿酒店遭被告入房強姦

X在晚宴時飲用紅酒白酒約5至6杯，在Neway則飲用了3分2支威士忌酒，醉酒至步伐不穩，難以走直線，女友人L一直扶X走路並送X回酒店。另一名女會友建議被告協助X搬運裝滿玻璃獎杯及獎牌的沉重行李箱，順道送X回酒店休息。被告便與X及L乘的士回酒店，X在L的攙扶下進入酒店房間睡覺，L及被告便離開其酒店房間。X表示她睡覺時突然被人喚醒，甫睜眼便發現被告壓在其身上，但她當時全身乏力。

X哭訴指被告解開其胸罩、掀起其衣物，不斷揸胸、親吻她嘴巴及胸部。X指被告曾強行灌X飲威士忌酒，強行要求X為他口交，並以手指撬開X口部，被告把陽具放在X口中不斷抽插，被告最後成功把陽具插入X的陰道進行性交。X回想被告當時不斷在其下體抽插，更曾拿陽具拍打X臉部。X強調她一直叫「唔好」，但遭被告完全無視。X以紙巾清理下體，發現並沒有任何精液流出，故推測被告並沒有在她體內射精。

案件編號：HCCC163/2024

法庭記者：劉曉曦