九巴車長涉遭排車員倒車撞斃 妻子入稟向九巴及排車員提傷亡申索

46歲九巴「排車員」2023年9月清晨在九龍灣車廠天台泊車時撞斃一名車長，經審訊後被裁定危險駕駛罪名不成立，不小心駕駛罪成。死者妻子昨入稟高等法院提出傷亡訴訟，向肇事排車員及九巴申索賠償，惟入稟狀沒有列明索償金額。根據司法機構網頁顯示，案件已排期至2027年1月15日作核對列表審核聆訊。

原告為死者羅育權的妻子So Po Ling Pauline，被告為孫偉亮及九龍巴士(一九三三)有限公司。入稟狀指，死者羅育權於2023年9月7日在九龍灣臨華街1號九巴九龍灣車廠天台停車場上，遭遇致命意外，該意外是由孫偉亮受僱於九龍巴士公司不小心駕駛所引致，亦是由九巴、其受僱人在意外地點的疏忽，違反僱主責任、法定責任及謹慎責任所引致，遂要求孫偉亮及九巴賠償。

排車員上周裁定危駕罪不成立

區域法院法官練錦鴻上周裁定孫偉亮危險駕駛罪名不成立，指出涉案巴士的後視鏡監察範圍有限，正後方有盲點，加上當時天台燈光不足，地上行人道更是過於狹窄，更無證據顯示死者走到巴士後方時的步速。練官認為未能在毫無合理疑點下裁定被告駕駛方式屬顯然易見的危險，故裁定危駕罪脫、但不小心駕駛罪成。

案件編號：HCPI141/2026

法庭記者：劉曉曦