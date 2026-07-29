上巿公司CEO與CFO涉監守自盜6017萬元 扮批款買美容產品 實購名錶自肥

上市公司萬隆控股集團時任行政總裁及財務總監，6年前涉利用職務之便，共同簽署並向3間供應商簽發6017萬元的16張支票，為子公司的美容產品交易結清貨款，但調查後發現兩人只是把事件虛構成美容產品交易，實質藉此購買11隻名錶並據為己有。時任行政總裁及財務總監否認一項欺詐罪受審，案件今在4女3男陪審團席前開審。控方開案陳詞指，公司誤信付巨款買賣美容產品以賺取利益，11隻名錶亦沒有存倉公司，令公司最終「俾完錢無貨收」，蒙受重大損失。

被指欺詐公司6071萬元

62歲周泓（萬隆控股集團時任行政總裁）及41歲朱嘉華（萬隆控股集團時任財務總監）被控於2020年1月1日至2021年3月31日期間，在香港藉作欺騙萬隆興業商貿（香港）有限公司的職員，虛假表示須向禧鋒有限公司、昇富（香港）貿易有限公司及冠豪香港有限公司支付款項，作為供應商交付貨物的結清款項，意圖詐騙而誘使職員開出16張總值6017萬元的支票，導致他們本人獲益或令萬龍興業蒙受不利。

控方開案陳詞指，萬隆興業商貿（香港）有限公司由萬隆控股集團持有，旗下業務包括財務公司及化妝品、個人護理用品買賣。周泓是上市公司萬隆控股集團的行政總裁和執行董事，朱嘉華是萬隆控股集團的財務總監，兩人亦是子公司萬隆興業商貿的執行董事。

萬隆集團控股準備年報時，調查發現萬隆興業商貿與3間供應商禧鋒有限公司、昇富（香港）貿易有限公司及冠豪香港有限公司進行生意交易，有關單據及送貨單均顯示為美容產品交易，即萬隆興業商貿買入美容產品，轉賣至其他公司，從中賺取利益。

3間收款公司從事鐘錶買賣非美容生意

惟公司確認萬隆興業商貿沒有美容產品出售紀錄，公司多數向供應商申請預付款項卻沒有相應單據。涉案由萬隆興業商貿開出合共16張總值6,017萬元的支票中，有12張發予禧鋒、2張發予昇富、2張發予冠豪。16張支票均須由身為銀行授權簽署人的兩名被告共同簽署。

控方指3間供應商實際上一直從事鐘錶買賣，而非美容產品買賣。周泓透過3間供應商及中間人「方氏鐘錶」購買11隻名錶並據為己有，公司支付6017萬元後沒有任何名錶存倉，公司帳目上的款項卻顯示為美容產品買賣。萬龍興業商貿的發票及送貨單令人信以為真，但調查發現大多收貨公司並非註冊公司。控方基於上述證據指控兩人，指出萬隆興業商貿支付6017萬元後「無貨收」，因而蒙受重大損失。

案件編號：HCCC425/2024

法庭記者：劉曉曦