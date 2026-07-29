「智慧測量創新賽2026」啓動接受報名 何永賢：為建造業培育新質生產力

房屋局與香港房屋委員會、數碼港和香港大學首度合辦智慧測量創新賽2026，今（29日）在數碼港舉行歡迎典禮暨簡介會。比賽旨在透過不同界別合作，探索人工智能（AI）在工料測量（QS）領域的創新應用，推動建造業智能化轉型，提升公共工程管理及服務效能。房屋局局長何永賢形容，今次比賽具備極高的實踐價值，不僅是建築業與數碼經濟融合的示範，更是培育建造業新質生產力的重要試驗場。

創新方案可於公營房屋地盤作實地測試

房屋局局長何永賢致辭時表示，很高興能與各協辦機構共同促成這場盛事，匯聚學界青年、IT精英與工料測量業界的翹楚，展現政府一直積極推動的跨界協同效應。她又提到，創新方案可於公屋地盤作實地測試，並有機會逐步應用於公屋工程及整個工料測量業界，推動行業創新與發展。

房屋局局長何永賢（中）、數碼港行政總裁鄭松岩博士（左四）、香港大學建築學院副院長（教學）陳綺珊教授（右4）及其他嘉賓在活動合照。政府新聞處圖片

數碼港行政總裁鄭松岩致辭則指，在今次的智慧測量創新賽，數碼港會發揮作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器的優勢，並融匯超過2 300間科技企業、包括超過500間人工智能企業的創科及AI生態圈，廣泛動員社群科技企業參與，並為參賽團隊提供人工智能超算中心算力支援、前沿技術培訓及資源，協助創新方案由概念走向落地應用。

將舉辦多場人工智能培訓及工作坊

今次比賽以QS行業的實際需求為核心，透過跨界別協作與系統化實踐，旨在共同開發及驗證能解決行業真實挑戰的AI創新方案，從而推動QS行業以至整個建造業的創新發展。大會將舉辦多場人工智能培訓及工作坊，邀請來自房委會、學術界及業界的專家導師團隊，親身向參賽者分享真實工作流程及業務經驗，並提供專業指導，協助參賽者掌握AI技術、數據應用及方案開發的能力。

同時，參賽隊伍可免費使用數碼港人工智能超算中心的超算資源，以加速模型訓練、測試及優化。這場比賽讓參賽者從實踐中掌握行業運作，並將所學轉化為日後可靈活應用的專業技能，從而為行業培育多元人才。

優勝創新方案可獲獎金及實踐機會

比賽已正式接受報名，截止日期為8月14日，設有指定挑戰及公開挑戰兩大類別。指定挑戰涵蓋合約諮詢和進度款估值，前者範圍包括運用AI協助草擬、分析及審核招標和合約文件，提高工作效率及準確度；後者則包括透過AI、影像分析及智慧評估技術，協助識別工程進度及評估應付款金額。

公開挑戰接受專業組別及學生組別的自由提案，參賽隊伍可就QS及建造業相關主題提交具創新性的解決方案。比賽當日參賽隊伍須於48小時內設計及開發創新方案，並向評審團展示成果。優勝隊伍除可贏取高達20,000元獎金外，更有機會與主辦機構及房委會進一步探討概念驗證及方案落地的合作機會。如想了解更多比賽及報名詳情，可瀏覽活動官方網頁。