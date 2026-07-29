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下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」

社會
更新時間：13:06 2026-07-29 HKT
發佈時間：13:06 2026-07-29 HKT

天文台今日（29日）表示，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動靠近，周末至下周初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。一股偏南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。

「風烏」AI料下周中起「四旋共舞」

按照天文台「地球天氣」頁面的AI模型「風烏」預測，南海及西北太平洋將於下周中至後期，將出現「四旋共舞」，分別位於南海中北部、關島、沖繩、北海道附近一帶。當中，位於南海中北部的低壓區，料於下周三（8月5日）形成並逐漸向西北方向移動，預計下周日（8月9日）最接近本港。

「風烏、盤古」齊料低壓區8.9最接近本港

至於「歐中AIFS」及「盤古」同樣預料有「四旋共舞」。當中「盤古」預測低壓區8月9日最接近本港，與「風烏」脗合；而「歐中AIFS」同樣預測該低壓區會襲港，不過日子則較後，料8月12日才抵港。

周末至下周初雨勢有時較大及有狂風雷暴

不過，即使最後未能「打得成風」，相信也難逃本周及下周天氣不穩的事實。根據天文台九天天氣預測，明日（30日）起至下周五（8月7日），將一連九日有雨，本周日（8月2日）更會間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹強風。展望未來一兩日有幾陣驟雨。周末期間雨勢有時較大及有雷暴。

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