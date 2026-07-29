香港足球盛會2026｜夏蘭特確認缺席訪港 羅淑佩：重金「請佢嚟飲杯涼茶」無意思 曼城並非單天保至尊

夏蘭特確認缺席訪港。「香港足球盛會2026」8月展開，六支歐洲頂級球會相繼來港作賽，其中挪威神鋒夏蘭特所效力的英超球隊曼城香港時間今日（29日）凌晨公布亞洲之行名單，確認夏蘭特不會隨隊。挪威打入世界盃八強階段，根據國際足協規定夏蘭特仍在休假期。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早在商台節目表示，曼城並非夏蘭特「單天保至尊」，陣中亦有其他球星，又認為夏蘭特仍在休假中，重金「請佢嚟飲杯涼茶」沒有意思。

羅淑佩：人心肉造 夏蘭特在曼城已「搏咗成季」

對於球迷焦點人物夏蘭特最終未能隨隊，羅淑佩在節目中透露，主辦方事前已嘗試與對方磋商爭取。惟她解釋，夏蘭特上季在曼城已「搏咗成季」，隨後緊接出戰由6月中踢至7月中旬的世界盃賽事，加上新一季英超即將在8月中開鑼，球員行程極度緊湊。她形容「人心肉造」，指若球員受國際足協的休假規例所限而根本無法落場踢波，即使當局或主辦方花費「重金」請他來港，也只等同請他「飲杯涼茶」，做法並不妥當。

世界盃年 挑選外隊會找「自帶」號召力球隊

羅淑佩強調，在世界盃決賽周的年份舉辦季前表演賽，挑選球隊時必須審慎，必須物色本身對球迷已有強大吸引力及號召力的球隊。她直言舉辦這類賽事絕不能單靠個別球星「單天保至尊」，因為球星在大型賽事中有機會踢至決賽，亦有機會遭遇大傷患，絕不能「將所有的雞蛋擺在同一個籃」，這亦是當局當初籌辦今次盛會時的重點考量。

談及近日外界對賽事門票銷情的不同解讀，羅淑佩以「半杯水」理論作比喻，指自己持樂觀態度。她透露，曼城的賽事目前已售出超過3萬張門票，佔總數近三分之二。她預計，隨着這兩日球隊正式公布訪港名單，以及在7月31日舉行公開操練，將有望進一步帶動球迷的「衝動」購票入場。

除了曼城，羅淑佩亦提醒大眾可將目光投向其他訪港隊伍，例如剛在澳洲熱身賽中攻入六球、表現積極認真的車路士。她相信，隨着世界盃落幕，球迷焦點將重新集中於各球隊的外訪表現，對整體銷情有幫助。

羅淑佩表示，自己亦會於本周六親身入場觀戰，期望賽事能營造出「暑假開Party」般的高漲情緒。她以去年5月底在滂沱大雨下作賽的曼聯表演賽為例，當時即使有球星未及時歸隊，但仍吸引逾3萬名球迷入場且氣氛熱烈；她相信只要今次首場賽事能讓球迷盡興，優良的氣氛將會產生連鎖效應，帶動緊接兩場賽事的熱度。