動漫節2026︱最後一日人頭湧湧 有市民為爆旋陀螺 十年來首次進場

動漫界一年一度盛事「香港動漫電玩展 2026」（ACGHK 2026）今日（28日）來到最後一天，場內人頭湧湧，不少市民進場購物、打卡。有市民10年沒有到動漫展，今年為全城爆紅的爆旋陀螺而來；有Coser連續六年參加，每日扮演不同角色；有參展商表示今年生意不錯，但亦有參展商認為今年人流較去年跌約三成，指與颱風天氣及大會場地安排有關。

模型公司嘗試開闢女性市場

參展商Threezero營運總監Curtis表示今年整體人流不錯，近幾年生意呈上升趨勢。公司今年特設一部可讓人實際坐入的模型車，消費滿指定金額即可試坐，並邀請模特宣傳，吸引不少人流。他指出，品牌在香港已有一定基礎，不少支持者特意前來購買會場限定商品，頭一兩天已售罄。

他指，品牌主力為機甲類模型，主要針對男性市場，但近年亦嘗試拓展女性客群，推出亞加力膠牌、毛公仔掛飾等產品。今年更設優惠安排，關注社交平台帳號即可免費獲得一款自選亞加力膠牌，為日後開發模型作市場調查。

展商呻颱風紅霞影響人流

參展商Soap Studio負責人廖小姐表示，今年生意和人流較去年下跌約三成，人均消費則相若。她認為颱風紅霞及五樓Cosplay專場是影響主因，Cosplay專場吸引大批Coser上樓拍照，但限制了前往其他樓層路線，變相減少一樓會場人流。

廖小姐指，公司以盲盒為主打產品，向不同IP取得授權後自行設計開發，會留意年輕人口味，既會選擇熱門IP，亦會到日本、韓國、泰國等地的授權展，發掘一些知名度尚未算高的當地新IP，作市場差異化，來年策略或會增加會場限定產品。

Coser連續6年參展 今日扮綾波麗

扮演動畫角色綾波麗的Coser「三文瑜」表示，已連續六年參展，每日均以不同造型現身，認為今年氣氛不錯，入場人數多，「多啲人熱鬧啲、好玩啲」。她又指，今年報名參加大會舉辦的舞台表演，與其他Coser組隊上台唱歌跳舞，表演約15分鐘，涵蓋三四首歌曲，她為此在過去一個月每周抽一兩天排練準備。

讚Cosplay會場夠寬敞

Grace原先打扮成動畫角色「喜多川海夢」到Cosplay會場打卡，其後返回一樓會場購物。她大讚Cosplay會場空間寬敞，且場內只有Coser和攝影師，能與眾多同好交流。她抱怨特快門票安排並不太理想，指上周日打風後購買較昂貴的特快門票入場，需與長者小童等優惠票排同一列隊，等超過一小時才能進場，希望日後大會可另設特快入場通道，「如果唔係搶特快飛好似無咩意義。」

為爆旋陀螺 十年首入漫展

爆旋陀螺近日全城爆紅，「入坑」一個月的譚先生特地入場對戰，他指自己雖然「入坑」時間短，但已備齊全套裝備，認為爆旋陀螺是「童年回憶」，因此特意購買小時候玩過的舊款式。他續指，自己上一次來漫展已是十年前，覺得氣氛依舊熱鬧，但比以往寬敞舒適。他更在入口處復刻經典動作「反智轉身」，並特意請朋友幫忙拍下影片，「向經典致敬」。

家長花費約千元買扭蛋

鄭太帶同兩名小朋友入場，稱已連續八年帶小朋友來漫展，每年都會按他們喜好選購物品，今年花費約一千元購買扭蛋等商品。7歲的小兒子希望今日能夠入場玩爆旋陀螺。

亦有同學結伴到場，徐同學指主要目的是購買周邊及與Coser拍照，到場不久已購入《咒術迴戰》角色「五條悟」的模型。樊同學則希望買到電子寵物系列「Tamagotchi」相關產品，她坦言自己不算非常沉迷動漫，但與朋友一同逛展很開心，看到Coser打扮漂亮亦會主動要求合照。

記者：周育瑩

攝影：盧江球