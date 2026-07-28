葵涌廣場 「Top世界」童黨絕跡 警察加強巡邏 商戶讚：終於安心

葵涌廣場近日有「童黨」聚集滋擾商戶，令不少商戶苦不堪言。《星島申訴王》日前報道後，《星島頭條》記者今日（28日）前往涉事的「Top世界」美食街視察，發現現場已有多名便衣警員駐守，昔日童黨橫行的場面不復存在。附近商戶對警方積極跟進表示歡迎，直言困擾多時的滋擾問題終於獲得解決。

便衣警員駐守 翻查CCTV證滋擾

記者現場所見，「Top世界」美食街內部顯得格外冷清，只有零星食客前往光顧壽司店，與外圍人山人海的景象形成強烈對比。警方明顯加強了部署，現場約有四至五名便衣警員在場戒備，密切注視是否有違法人士聚集。

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記者其後上前了解情況，有警員透露自報道刊出後，警方已即時調配人手在美食街一帶巡邏，搜查有否可疑人物出沒；目前暫未發現報道所指的「童黨」蹤跡，但經翻查閉路電視片段，證實早前確實有一批未成年人士在該處聚集，不斷奔跑及喧嘩，對商戶及顧客造成干擾。警方未來數日將繼續加強巡視，絕不容許任何違法行為發生。

軍裝警員巡邏增至每日七八次

童黨絕跡，最感欣慰的莫過於一眾商戶。美食街內一間壽司店負責人向記者表示，未成年人士聚集滋擾的問題早在數月前已開始浮現，商戶曾多次向商場管理處投訴，惟情況一直未獲改善，過往僅偶爾有一兩名軍裝警員前來巡視。然而，自報道曝光後，情況出現轉機。現時每日早上九時至晚上九時，均有軍裝警員進行巡邏，每日多達七至八次，令滋擾問題顯著改善。被問及頻密巡邏會否影響生意，商戶坦言反而感到安心，慶幸困擾已久的問題終獲正視及妥善處理。

記者：陳耀霆