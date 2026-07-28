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香港好物節2026︱首度拓展星馬市場 設30場「直播帶貨」 助港商掌握電商生態

社會
更新時間：17:56 2026-07-28 HKT
發佈時間：17:56 2026-07-28 HKT

貿發局將於8月舉辦第三屆「香港好物節」，今年首次延伸至東盟地區，以新加坡及馬來西亞為重點市場，計劃未來逐步拓展至其他主要東盟國家。「香港好物節」於8月1日至20日聚焦內地市場，並於9月21日至27日聚焦新加坡及馬來西亞市場。今年活動以「港趣風尚 探索好物」為主題，設立網上銷售平台並進行直播帶貨，讓消費者探索香港商戶的產品。

貿發局：港企產品優質 在內地及東盟具競爭優勢

貿發局副總裁鍾永喜表示，香港企業一向以優質產品及良好信譽見稱，在內地及東盟市場均具競爭優勢。貿發局透過「香港好物節」整合培訓、顧問諮詢、直播推廣及銷售實戰平台，協助企業進行電商活動。

貿發局研究總監龐溟則指，內地是全球最大的電商市場，而東盟電商市場正處於快速發展階段，其中馬來西亞和新加坡具備較高消費力，可為港商帶來龐大商機。面對激烈的市場競爭，港商可充分發揮自身在品質、信譽及國際化方面的優勢積極開拓新客源。

鍾永喜透露，今年參與內地好物節的企業中，有三成從未在內地市場進行推廣或參與促銷直播；而參與東盟好物節的企業更有超過八成缺乏當地電商推廣經驗，因此活動的目的不僅是銷售，更是讓港商了解整個電商生態、掌握營運技巧及平台合作方式，逐步形成自身的電商策略。

內地主播訪港 帶消費者線上參觀工廠

聚焦中國內地市場的第三屆「香港好物節」將於8月率先聯同內地大型電商及社交平台舉行，透過淘寶、京東及抖音開展一系列推廣，並於三大平台設立活動主會場，整合品牌資訊、產品優惠、直播活動預告等豐富資訊，方便消費者搜尋及選購產品。同時，「直播帶貨」繼續是活動重點推廣方向，活動邀請到多位內地知名主播及團隊合共主持30場直播帶貨活動，亦有內地主播團隊實地走訪香港，帶領消費者線上參觀港商的工廠及門市，進一步提升品牌曝光及消費者信任。

聚焦新加坡及馬來西亞市場的「香港好物節」將於9月舉行。除了宣傳推廣外，亦讓本港商戶親身體會當地電商市場的運作模式，加深對電商生態的了解。活動聯同新加坡及馬來西亞兩大主流電商平台Shopee及Lazada開設網上活動主會場展示不同商品，此外亦推出期間限定網上商店，特別為尚未進駐星馬電商平台的港商，提供產品上架及推廣的便捷途徑，讓企業測試市場反應，累積經驗，掌握機遇。

貿發局助企業善用大數據進行產品定位

被問到貿發局如何幫助企業善用人工智能發展電商，鍾永喜指，貿發局透過培訓工作坊協助企業善用AI和大數據進行產品定位等，局方亦與淘寶、天貓、小紅書等大平台合作，獲得的大數據十分關鍵。

位元堂藥廠有限公司執行董事鄧蕙敏在記者會上分享品牌經驗，指香港品牌進軍內地時不能單純複製香港的市場模式，必須真正融入當地市場，深入了解消費者的痛點，以用戶需求為核心，提供優質可靠的產品，融入消費者的日常生活。

浦峯（香港）有限公司行政總裁容志遠則強調，踏足其他地區的電商市場等同於重新學習，從法規到客戶服務要求，不同方面都與香港市場有顯著差異，例如內地客戶對客服即時回覆的期望或會較高，這些都需要特別關注和調整。

記者：周育瑩

攝影：盧江球

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