6年間屢狎5名補習小學生兼拍片 46歲男導師認19罪判囚6年4個月

美孚新邨補習社「Prime Solid Learning Education Centre」46歲男導師，6年間多次非禮年齡介乎7至13歲的5名補習小學生，向對方手淫及口交，並拍攝留念，事件於2023年東窗事發。男導師承認15項非禮和4項製作兒童色情物品罪共19罪，警誡下承認犯案出於性好奇。高等法院法官游德康判刑時指，被告利用其權力及身份，向定期接觸的男童進行性侵，5名男童年紀小為重要的加刑因素，報告亦確認受害者受到顯著的傷害，考慮被告再犯風險為中等，綜合19罪判處監禁6年4個月。

稱補習社受疫情影響陷財困

法官游德康判刑時引述被告背景指，被告早年身世坎坷，出生時被遺棄後來獲收養，到外國留學多年後回港持續回饋社會，為有需要的人士提供免費的言語治療服務，2019年創辦涉案補習社，致力於服務基層及弱勢兒童，特別是來自離婚家庭或父母失業的清貧學童。惟補習社提供免費服務，受疫情影響下無營收支撐，令他耗盡積蓄，面臨極大的財務壓力。

無法解釋何以非禮5童感羞愧

被告指他在巨大壓力下才一反常態出現本案的失控行為，他也無法解釋為何會非禮5名男童及拍攝，事後深感羞愧，承諾絕不再犯，並曾於小欖精神病院接受治療一個月。心理報告指，被告自幼情感需求長期未獲滿足，一直伴隨強烈的孤獨感，補習社事業失敗令他陷入財困，領養父母事業成功亦令他自感不足，他不願放棄事業或主動尋求協助，導致壓力持續積聚。

有涉事男童多年來遭惡夢纏繞

被告婚後同樣感到孤獨，與妻子的性生活並不如意，曾經一度借酒消愁。游官指被告重覆性侵年幼男童以尋求刺激，藉此逃避現實、嘗試獲得性滿足、紓緩壓力與情緒困擾。男童Z遭被告性侵後不敢告訴家人，多年來遭惡夢纏繞，不時感到自責及自我懷疑，內疚他沒有更早揭發事件。部分家長認為被告藉提供免費補習班為名性侵他們兒子，感到遭被告背叛，自責沒有好好保護兒子。

受害男童年紀小屬加刑因素

游官指被告利用其權力及身份，向他可定期接觸的男童進行性侵，多年來非禮5名男童，更把過程拍攝下來，把涉案性侵合理化為同性玩耍。受害人報告亦顯示男童受到顯著的傷害，被告再犯風險為中等。游官指判刑必須反映社會對此類嚴重違反兒童信任罪行的譴責，本案唯一求情理由是認罪，5名男童年紀小則為重要的加刑因素，綜合考量19罪的案情及5名受害者的情況後，判囚6年4個月。

承認15項非禮及4項製作兒童色情物品罪

男被告余希哲承認15項非禮和4項製作兒童色情物品罪合共19罪。案情指，被告於美孚新邨四期平台開設「Prime Solid Learning Education Centre」，擔任補習導師。事主男童X生於2011年，其胞弟男童Y生於2013年，男童Z、A和B則分別生於2011年、2009年及2012年。

突觸碰X下體又強行口交

案情指，2021年10歲男童X第3次補習開始遭被告非禮，被告突然伸手觸碰X下體10秒，被X推開後停手。翌年暑假8月中下旬，被告要求X進入私人教學範圍後鎖上大門，指示X站立，自己則在對方掙扎下，拉低對方短褲口交約1分鐘。

手指戳X肛門又為X手淫兼拍片

同年另一次獨處時，被告曾叫X俯伏，用手指戳X肛門5至10秒，X感到痛楚叫停。2023年7月被告曾鎖上大門及關燈，要求X躺在桌上，交手機予X遊玩，自己則為對方口交半分鐘，再親吻X。翌月被告為X手淫及摸X陽具時，曾拍攝片段紀錄。

X首披露事件後揭發其他案件

2023年男童X向祖母披露時揭發事件，隨後報警處理。此後揭發被告早於2017年起重覆犯案，曾非禮當時年齡介乎7至13歲的男童Y、Z、A及B。被告觸碰男童們陽具，並拍攝相片及影片，曾為B 口交。被告被捕後在警誡下指他出於性好奇需犯案，他曾問 X喜不喜歡口交，指X當時點頭回應。被告電話內有6段介乎16秒至1分30秒的片段，另有兩張男童下體相片，均於2023年8月9日至23日拍攝。

案件編號：HCCC137/2025

法庭記者：劉曉曦