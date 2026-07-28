世界肝炎日│家族三代均為乙肝帶菌者 林女士透過定期監測及早發現患肝腫瘤



世界衞生組織將每年7月28日定為「世界肝炎日」。50歲時確診患肝腫瘤的林女士表示，家族三代均為乙肝帶菌者，她自20多歲起每隔兩至三年會定期檢查，但疫情期間停檢約5年。她在2024年再度檢查時發現病毒量上升，醫生建議開始服用抗病毒藥物，翌年再照超聲波時發現肝腫瘤。她形容自己當時並無任何不適，認為若非定期檢查，「完全唔會有任何感覺」。她指腫瘤仍屬早期，可安排微創切除，毋須化療或標靶藥物，形容自己「好好彩」，認為乙肝患者需定期監測，避免錯過治療時機。

3.3萬名市民參加「乙型肝炎共同治理計劃」

衞生署表示，基層醫療署在今年2月推出「乙型肝炎共同治理計劃」，為合資格高風險人士提供由家庭醫生協作的乙肝風險評估、篩查和長期治理，截至今年7月15日的臨時數據，約有3.3萬名市民已參加了該計劃。另外，香港的母嬰傳播率已減至2025年的0.2%，正邁向「無乙肝新一代」。衞生署提醒市民若不確定是否患有慢性乙型肝炎，應及早進行測試。

本港正邁向「無乙肝新一代」

衞生署衞生防護中心公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君表示，香港於1970年代的乙肝感染率高逾10%，自1980年代起，政府採取多項有效免費預防措施，包括為所有孕婦進行乙肝篩查、為患有乙肝的孕婦所生的嬰兒注射乙肝免疫球蛋白等，一般人口中的乙肝感染率已逐步下降至2022年的5.6%，而於1988年後出生的年輕一代，因受惠於政府普及兒童乙肝疫苗接種計劃，乙肝感染率已降至1%以下。另外，自2020年推出孕婦預防性抗病毒藥物治療，以及自2022年實施接種疫苗後的血清測試後，香港的母嬰傳播率由措施實施前約1%減至2025年的0.2%，本港正邁向「無乙肝新一代」。

全港約41萬人患有慢性乙肝

不過，衞生署根據2020-22年度人口健康調查的結果推算，全港整體人口仍有約5.6%（即約41萬人）患有慢性乙肝，主要於1988年前出生。調查發現，近4成患者沒有察覺自己患有慢性乙肝，並有約7成患者沒有接受任何跟進治療。

潛藏數以十年也不引起任何症狀

腸胃及肝臟科專科醫生馮恩裕表示，慢性乙肝是一種終身感染，可以潛藏數以十年也不引起任何症狀，若沒有接受治療，約15%至40%的患者長遠會出現肝硬化和肝癌等嚴重肝臟疾病。

馮恩裕指，乙肝測試除透過傳統靜脈抽血化驗外，現時亦可透過指尖採血快速測試。如確診患有慢性乙肝，應諮詢醫生的建議並定期接受跟進和檢查，以實踐「早驗早處理」。他呼籲，市民如不確定是否乙肝患者，特別是較高感染風險人士，例如不曾接種疫苗者、家庭成員或性伴侶為慢性乙肝患者等，應及早進行測試。現今治療乙肝的抗病毒藥物安全有效，能減低患者出現肝硬化和肝癌的風險。他強調，患者不可自行停藥，否則病毒量可急速反彈，引發急性肝炎等。



記者：蔡思宇