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皇家美素力奶粉含鉛︱衞生署 : 暫未發現其他批次有問題 收282查詢 137個案轉醫管局跟進

社會
更新時間：19:48 2026-07-27 HKT
發佈時間：19:48 2026-07-27 HKT

衞生署今日（27日）表示，該署於7月25日晚上接獲食物環境衞生署食物安全中心通報，指「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」（批次：1W07KPJ）被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準，食安中心正加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關產品的回收事宜，暫時未有發現相關產品其他批次鉛含量超標。

衞生署轉介137宗個案予醫院管理局跟進

因應事件，衞生署昨日（26日）起設立電話熱線（2125 1199），由昨日下午3時至今日下午4時，已接獲276個電話查詢，主要有關嬰兒的健康狀況；母嬰健康院今日亦收到6宗相關查詢，人員已按個別情況提供建議。截至今日下午6時30分，衞生署已經轉介當中137宗個案予醫院管理局跟進。電話熱線會繼續於逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時運作，以解答市民有關嬰兒狀況及轉換奶粉的查詢。

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衞生署再次提醒市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。

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