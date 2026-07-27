暑熱警告︱生效期間32%工友未獲主管通知 休息時間難落實 勞聯促檢視及改善

港九勞工社團聯會調查顯示，清潔行業防暑配套需大幅改善。82%受訪工友認為需要改善暑熱工作安排，包括提供合理充足的防暑物資。惟僅兩成至37%清潔工獲公司提供冰袖或輕巧風扇；調查亦反映不少清潔工的工作服面料不利散熱，膠手套悶熱，易引發皮膚問題。勞聯提出一系列建議，包括檢視勞工處的工作暑熱警告的檢測和觸發機制，加強為清潔工提供防暑物資，改善休息空間等。

倡將冰袖、便攜小風扇、闊邊帽、降溫背心等列入標準

勞聯今日（27日）召開「香港清潔工友工作狀況調查」新聞發布會，勞聯對外事務總監李卓燊特別提到，政府外判清潔工衣著須符合制服及裝備的統一標準，但相關規條並無清晰界定冰袖等裝備是否屬於標準之內，前線工友戴上相關裝備或會被阻攔。他建議當局釐清標準，將冰袖、便攜小風扇、闊邊帽、降溫背心等列入標準之中，由承辦商或部門統一提供，或允許員工自行配置。

勞工處設有「工作暑熱警告」，提醒僱主在酷熱環境下為員工安排適當的休息時間。惟調查發現32%工友在警告生效期間未獲主管通知，14%更完全不知悉，休息時間的實際執行亦受制於工作節奏及打卡考核，難以落實。香港環境服務職工會主席吳金蓮補充，政府外判的項目中，相關部門巡查時若拍到工友休息，或會誤解為偷懶而作出罰款，令工友不敢休息。勞聯主席林振昇建議政府規定公司建立暑熱警告即時通知機制，並在員工入職時清楚講解不同警告級別下的休息安排，讓工友知悉自身權益。

此外，林振昇亦促請當局釐清《預防工作時中暑指引》中有關休息時間的規定，例如詳細列明僱主可減少員工休息時間的條件。他解釋，有時僱主做了一些紓緩措施可抵消員工的休息時間，但措施未必充分，工作環境或會依然十分酷熱，在這樣的情況下，允許僱主抵銷員工的休息時間並不理想。林振昇又指，政府規定外判公司遵守《指引》，建議政府對屢次違規的承辦商加強懲罰，如將職安表現評分納入投標時的考量，增加阻嚇力。

勞聯表示，本港現有10個暑熱監測站，但各站距離較大，屯門、荃灣及葵青區更無監測點，故建議增設檢測站，從而更準確反映不同地區狀況。林振昇引述過往紀錄指，自暑熱警告機制建設以來，近200次警告全屬最低級別的黃色警告，認為當局應檢討現行紅色及黑色警告的發布標準，檢視門檻是否過高。同時，勞聯秘書長周小松建議政府資助熱壓力較大的工作場所增設濕球黑球溫度（WBGT）儀器，將濕度納入考量，「同樣都是35度，濕度更高的話人體更難散熱，對身體機能所造成的傷害會大很多。」，更精確反映每一個工作場所的狀況。

休息空間方面，調查顯示41%工友只能在戶外休息，36%在垃圾收集站休息，有一成工友更表示無時間或地方休息。關注職業安全及健康協會清潔工支援計劃發言人黎潔華指出，部分清潔工的休息室設於垃圾站內，工友需與異味共存，且缺乏冷氣、飲水機及桌椅，甚至有工友反映休息室內溫度高於室外。勞聯指這些數據反映清潔工人整體休息空間不足，環境欠佳，希望政府除了為新裝修的垃圾站改善休息空間外，也加緊步伐改善現有垃圾站的休息環境。

記者：周育瑩